Гид по меди: почему добавки с этим микроэлементом могут спровоцировать болезни сердца и печени

С медью мы часто сталкиваемся в повседневной жизни: украшения, посуда, проволока. Однако в определенных количествах медь должна поступать и в наш организм. Для чего — «Доктор Питер» разбирался с экспертом.Конечно, не нужно грызть медные провода или немедленно покупать медную посуду. Этот микроэлемент поступает в тело в виде органических соединений, которые есть в определенных видах пищи. Поскольку это микроэлемент, его содержание в организме кране невелико, суточные потребности исчисляются миллиграммами, но роль меди достаточно существенная. Зачем нам медь, где ее искать, опасна ли нехватка или избыток? Об этом «Доктору Питеру» рассказал врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт лаборатории «Гемотест».Важна для роста и развитияМедь — это один из жизненно важных микроэлементов, необходимых для нормального роста и развития организма. Содержание меди в крови совсем небольшое, но, несмотря на то, что ее так мало, без нее человеческое тело не может работать, как следует. Это связано с тем, что медь участвует в процессе роста костей и помогает им оставаться прочными, влияет на работу сердца, нервной и иммунной системы.Кроме того, медь в форме соединений с белками влияет на биологическую активность гормонов и ферментов, участвует в процессах обмена веществ и тканевом дыхании, способствует усвоению железа. Кроме того, медь выступает одним из антиоксидантов в нашем организме и защищает клетки от разрушающего воздействия свободных радикалов. Дефицит меди может привести к анемии, остеопорозу, заболеваниям нервной и иммунной системы.Основной источник — пищаЧеловек может получить медь только из пищи или различных напитков. Основные пищевые источники меди:орехи (кешью, фундук, грецкий);различные семена (кунжута, подсолнечника);морепродукты;говяжья печень;бобовые (горох, фасоль, нут, чечевица);цельнозерновые продукты;шоколад;некоторые фрукты (бананы, лимоны, ананас);овощи (морковь, капуста, свекла).В этих продуктах меди немного, он они вполне могут покрывать суточную потребность в микроэлементе, если употребляются регулярно.Сколько нужно в граммах?В день здоровым взрослым следует употреблять около 1 мг меди. Столько микроэлемента можно получить, если съесть горсть семечек подсолнечника, порцию креветок или тушеной говяжьей печени. Никаких дополнительных продуктов или добавок взрослым здоровым людям не надо.Однако иногда организму требуется больше меди. Так, у людей с ожогами, диареей и некоторыми хроническими заболеваниями пищеварительной системы микроэлемент может расходоваться быстрее. В этом случае нужно употреблять больше продуктов, богатых этим веществом.Не занимайтесь самолечениемСейчас на полках аптек можно найти разные безрецептурные добавки с медью, но назначать их себе самостоятельно не следует. Получить необходимое количество меди можно, если сбалансированно и разнообразно питаться. Обычно медикаменты рекомендуют только людям с выраженным дефицитом, когда одно питание не изменит ситуацию. Подобное бывает не так часто.Избыточное количество опасноПо данным обезличенных результатов исследований, среди тех, кто сдавал анализы в «Гемотесте» с начала 2023 года, уровень меди повышен у 2,5% человек, причем чаще от избытка меди страдают женщины, чем мужчины. Среди беременных уровень меди повышен практически у 30%.Вероятно, дело именно в повальном увлечении всевозможными «безобидными» БАДами. О дефиците микроэлемента практически не сообщается. Это еще раз подтверждает тот факт, что большинство людей получают достаточно меди с продуктами и напитками.Признаки перегрузки медьюВ норме избыток меди выводится из организма с мочой и калом, но если человек бесконтрольно принимает БАДы с микроэлементом в составе, то организм не справляется с перегрузкой. Это может привести к тошноте, рвоте, головной боли, дискомфорту в животе, появлению металлического привкуса во рту, а в случае длительной передозировки — к токсическому повреждению печени, нарушению работы сердца.Если человек все-таки хочет принимать витаминные и минеральные комплексы и минимизировать негативные последствия для здоровья, следует для начала проконсультироваться с врачом. Важно также проконтролировать, чтобы специалист назначал добавку только после оценки результатов анализа крови. В процессе лечения тоже следует регулярно сдавать анализы и отслеживать показатели, чтобы отменить препарат вовремя.

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