Полезно и вкусно: врач Кашух рассказала, чем можно заменить соль

Рекомендации по употреблению соли могут варьироваться в зависимости от возраста, пола, физической активности и состояния здоровья человека. Однако есть усредненные нормы. А избыток соли лучше заменить полезными альтернативами.Поваренная соль, или хлорид натрия, — важный ингредиент в кулинарии. Она придает блюдам более насыщенный вкус, без нее еда кажется пресной. Однако избыток хлорида натрия может привести к массе проблем со здоровьем, особенно сильно от пересола страдают сердечно-сосудистая система и почки.О том, как употреблять соль правильно и чем можно ее заменить, чтобы блюда стали полезнее, рассказала Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест».5 граммов в деньВсемирная организация здравоохранения рекомендует здоровым взрослым людям ограничить употребление соли до 5 граммов в день. Это чуть меньше одной чайной ложки. Для детей младше 7 лет норма вполовину меньше, а младенцам до года и вовсе лучше не досаливать еду специально.«При этом важно понимать, что речь идет не только о поваренной соли в чистом виде, учитывается и добавленная соль, которая содержится в соусах, готовых блюдах, фастфуде, консервах и даже некоторых десертах. С солью, как, впрочем, и с сахаром, действует правило „чем меньше, тем лучше“. Но полностью отказываться от них тоже не стоит, в небольших количествах они полезны для здоровья», — говорит Екатерина Кашух.Помощь в профилактикеСогласно диетологическим рекомендациям, сокращение потребления соли может помочь предотвратить артериальную гипертензию и другие сердечно-сосудистые заболевания. Основная опасность соли состоит в том, что она задерживает воду в организме.«Если съедать ее слишком много, в кровеносные сосуды будет всасываться больше жидкости — это приведет к повышению артериального давления. Отсюда и артериальная гипертензия — главный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркта, инсульта. Кроме того, избыток жидкости приводит к отекам», — предупреждает врач.Сократите сольСократить употребление соли может быть сложно: вкусовые рецепторы настолько привыкают к соленому, что без нее все может казаться пресным и невкусным.Современные люди вряд ли могут представить себе жизнь без соли. Ведь с детства практически все блюда сопровождаются этой добавкой. Но регулировать ее количество в рационе важно, да и рецепторы можно переучить. Потребуется время, но они привыкнут.«В среднем уменьшить употребление соли можно за месяц. Заодно получится распробовать более чистый вкус блюд и помочь здоровью. Лучше снижать дозировку соли постепенно и хотя бы не досаливать еду в тарелке. Кроме того, есть продукты, которые всегда содержат много соли, их в целом нужно стараться есть меньше. Это копчености, консервы, соленья, колбаса, соевый соус, соусы», — объясняет Екатерина Кашух.Заменители соли — это маркетингВсе, что придает еде соленый вкус, так или иначе содержит соль. Поэтому заменители соли без NaCl в составе — это миф и маркетинг.«К таким „солезаменителям“ относится порошок из листьев растения саликорния, которое растет преимущественно в прибрежных регионах. В листьях саликорнии содержатся соли натрия, калия и магния, а также витамины, микро- и макроэлементы, в том числе йод. За счет небольшого содержания NaCl ее вкус мягче, чем у привычной поваренной соли, но ее все-таки нельзя назвать полноценным солезаменителем», — говорит врач.Еще один натуральный вариант — сушеные морские водоросли, которые выпускаются в виде хлопьев или порошка. Они придают блюдам соленый вкус и содержат на 95% меньше натрия, чем поваренная соль, а также выступают хорошим источником йода, которого не хватает большинству жителей России.Противопоказаний у растительных солезаменителей практически нет, однако у человека может быть индивидуальная непереносимость продукта.Калиевая соль: можно не всемВ магазинах можно найти и другие «аналоги» соли с низким содержанием натрия, в них хлорид натрия смешан с хлоридом калия или магния в разных пропорциях. Встречается и полностью калиевая соль. Однако с ней стоит быть осторожнее людям с нарушениями работы почек, сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, а также тем, кто принимает препараты для снижения артериального давления на постоянной основе.Альтернатива солиЦедраМожно попробовать уменьшить количество соли в рационе с помощью ингредиентов, которые активируют рецепторы кислого и острого вкуса. Так, сок и цедра лимона или лайма добавляют блюдам свежесть и кислинку. Кроме того, цитрусовые богаты витамином C: он сделает еду только полезнее.СпецииЕще один «заменитель» соли — специи, они помогают сделать вкус блюд богаче. Для этого при готовке можно добавить молотый черный и красный перец, пряные травы вроде розмарина, тимьяна и базилика или их смесь. Главное — не брать комбинированные приправы, например «для мяса» или «золотистой курицы», потому что в них часто кладут соль дополнительно. Поэтому перед покупкой следует внимательно изучить состав на этикетке.УксусСделать блюда менее пресными, а также более ароматными и пряными, не навредив при этом здоровью, помогает уксус — яблочный или, например, бальзамический. Его рекомендуют использовать в качестве заправки для салатов или добавлять в маринады.«Посолить» ими горячее блюдо не получится. В холодные блюда достаточно добавить несколько капель или половину чайной ложки уксуса, чтобы добиться правильной кислинки.«Заливать же салаты уксусом точно не следует. Это может привести к ожогу слизистой оболочки пищевода и желудка, повреждению зубной эмали, а также снизить уровень калия в крови и нанести вред костям», — рассказывает врач.Не отказывайтесь от солиПолностью заменить соль рекламируемыми «солезаменителями» не получится, да это и не нужно. Важно уменьшить ее употребление до рекомендуемых значений: здоровым взрослым людям — до 1 чайной ложки, а тем, у кого есть заболевания сердца и сосудов или отеки, — до 1/3 чайной ложки в день. Кроме того, можно попробовать использовать при готовке кислые и острые продукты, они помогают придать блюдам вкус без добавления лишней соли.«Также стоит по возможности реже есть фастфуд, в котором просто немыслимое количество соли, и чаще готовить дома. Но не впадать в крайности, полностью исключая соль из рациона. Так, любимые соленья на новогоднем столе вполне можно оставить. Ведь здоровым людям можно есть их в умеренных количествах один раз в день, это не навредит здоровью. Даже людям, которым врач рекомендовал ограничить соль, можно съесть соленый огурчик пару раз в неделю», — резюмирует гастроэнтеролог.

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