Специалисты объяснили, как сохранить здоровье кожи зимой

С приходом зимы кожа человека подвергается множеству испытаний: низкие температуры, высокая влажность и сильный ветер – все это негативно сказывается на здоровье кожи. И чтобы пройти холодную пору без проблем, следует придерживаться ряда правил. Об этих правилах и рассказали специалисты Роспотребнадзора.В первую очередь следует сократить продолжительность приема душа или отдыха в ванной. Ведь длительное нахождение в теплой воде разрушает жировой слой. После водных процедур важно аккуратно промокнуть кожу мягким полотенцем и воспользоваться увлажняющими средствами.Также специалисты советуют использовать увлажнители воздуха и тщательно подбирать одежду для выхода на улицу. Первые помогут увлажнять кожу на протяжении дня, а правильно подобранная одежда не будет раздражать кожу. К примеру, для первого слоя одежды следует использовать изделия из хлопка или шелка.

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