Ученые обнаружили, что виртуальная реальность помогает преодолеть тягу к сладкому

Scientific Reports: просмотр иммерсивных видеороликов оказывает влияние на вкусовые предпочтения.Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре выяснили, что люди, которые смотрели видео о том, как другие едят конфеты, были более равнодушны к сладостям.В исследовании приняли участие 317 человек в возрасте от 21 до 28 лет. Им показывали видеоролики о людях, потребляющих конфеты. Его повторяли 30 раз. Это составило 8 минут просмотра.Для демонстрации видеороликов использовали гарнитуры виртуальной реальности. Это позволило добровольцам почувствовать себя активными участниками эксперимента.Ученые обнаружили, что участники, смотревшие видео, впоследствии съедали конфет на 32–38% меньше, чем добровольцы их контрольной группы.Авторы работы отмечают, что их эксперимент может послужить основой разработки новых методов борьбы с перееданием.

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