Ученый объяснил, что ледяные ванны не всегда помогают снять боли в мышцах

Люди всё чаще прибегают к процедуре погружения в ледяную ванну после тренировок в надежде снять боль и восстановиться. Однако, Руй Ли, профессор Northeastern University, предупреждает, что время в ледяной ванне само по себе не способно полностью восстановить организм.Согласно публикации на портале Medical Xpress, погружения в холодную воду могут помочь снять воспаление, особенно после физических упражнений, но пользователи должны быть осторожны."Исследования по ледяным ваннам все еще продолжаются, но это скорее предпочтение для острого уменьшения воспаления", — отмечает Ли. "Это не должно заменять другие эффективные методы восстановления".По словам эксперта, ледяные ванны следует сочетать с достаточным сном, правильным питанием и растяжкой после тренировки, чтобы действительно помочь восстановлению."Боль в мышцах - это процесс", — добавляет Ли. "Без других правильных методов (ледяная ванна) не поможет решить все проблемы".Также существуют ограничения по времени, которое люди могут провести в воде. Ли рекомендует не находиться в ледяной ванне дольше 10-15 минут.Когда тело подвергается воздействию холодных температур, происходит физиологическая реакция. Кровеносные сосуды сужаются, снижая кровоток к коже и направляя его к важным органам для поддержания жизни. Система кровообращения активизируется, пытаясь нагреть тело, что приводит к дрожанию.Некоторые исследования показывают, что после выхода из ледяной ванны кровоток усиливается по всему телу, что способствует лучшему восстановлению мышц.Также в процессе происходит выделение стрессовых гормонов, которые увеличивают частоту сердечных сокращений и уровень дыхания."Это может быть нагрузкой для сердечно-сосудистой системы", — говорит Ли. "Организм со временем может приспособиться, но для некоторых людей, особенно с нарушениями сердечно-сосудистой и дыхательной системы, это может быть опасным".Если у человека есть подобные заболевания, Ли рекомендует начинать с погружения на короткое время при более высокой температуре. По данным Healthline, температура в ледяной ванне должна быть между 10 и 15° Цельсия.Ледяные ванны, по мнению эксперта, наиболее полезны для восстановления после тренировки. Погружение помогает направить воздействие на затронутые мышечные участки и предотвратить отсроченную боль в мышцах, которая обычно появляется через 24 часа после упражнений."Эти воспалительные биомаркеры будут ограничены за счет сужения сосудов", - говорит Ли. "Основная польза связана с анти-воспалительным процессом".

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