Эндокринолог объяснила, о каких заболеваниях говорят отеки разных частей тела

Скопление жидкости в организме в некоторых случаях может быть безопасным, например если вы съели много соленого. Но если отеки возникают постоянно, то они вполне могут быть и симптомом болезней. Каких именно, рассказала эндокринолог Камиля Табеева«Наиболее часто отеки возникают при венозной недостаточности и кардиальных заболеваниях. Это может быть варикозное расширение вен. Любая патология сердца, сопровождающаяся снижением сократительной способности миокарда, будет сопровождаться отеками. К вечеру сердечные отеки ног нарастают, им могут сопутствовать слабость, тахикардия, одышка в покое или при незначительной физической нагрузке», — объяснила эксперт.Кроме того, отеки могут быть признаком патологий почек, особенно если они появляются утром и проходят к вечеру. На эту же причину укажет сухость и бледность кожи. Если отеки конечностей исчезают к утру или после отдыха, стоит проверить лимфатическую систему.Отеки стоп, голеней, бедер и особенно живота — повод поинтересоваться состоянием печени: все это симптомы цирроза. И наконец, плотный отек лица, по словам доктора, провоцируют заболевания эндокринной системы.

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