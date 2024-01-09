Доктор Бессонов: растительные масла помогают снизить холестерин и улучшить работу сердца

Доктор биологических наук Владимир Бессонов рассказал, почему полезно употреблять в пищу разные растительные масла.В интервью доктора Бессонова прозвучали доводы, подтверждающие важность употребления растительных масел. В частности, они обеспечивают человеческий организм природным антиоксидантом и борцом со старением – витамином Е (токоферол). Но главное, что из растительных масел мы получаем ненасыщенные жирные кислоты. Благодаря им эти масла помогают улучшить работу сердца.«Например, для подсолнечника это в основном омега-6 полиненасыщенные кислоты (до 70%) – они полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также для здоровья кожи, нервной системы. В льняном масле содержатся омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые также очень важны в питании человека. Как и важен баланс в содержании омега-3 и омега-6», - поделился Владимир Бессонов.Кроме того, употребление растительных масел помогает снизить холестерин: данный эффект обуславливается высоким содержанием в них фитостеринов, конкурентов холестерина. Эксперт подчеркнул: для снижения уровня холестерина и связанного с ним риска сердечных болезней следует есть больше жидких и меньше животных, твердых масел.Также Бессонов прокомментировал утверждение о том, что жарка продуктов в растительном масле ведет к образованию в них канцерогенов. Специалист пояснил, что это может произойти лишь в том случае, когда масло разогревается до невероятно высокой температуры – на домашней кухне такое практически невозможно.Доктор биологических наук добавил, что для организма полезнее употреблять разные масла: подсолнечное, оливковое, льняное рыжиковое, тыквенное и т. д«Необычные масла стоят дорого, но их нужно добавлять немного, покупать в небольших упаковках и хранить лучше в холодильнике», - посоветовал он.

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