Терапевт предупредила об опасности «высушивания воздуха» и вирусов из-за отопительных приборов

Их бесперебойная работа оказывает вредоносное влияние на слизистые носоглотки.Оптимальная температура в помещении — от 18 до 24 градусов. В противном случае человек может заболеть из-за утраты защитных функций организма, рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» врач Татьяна Романенко.«Находиться в холодном помещении — это не совсем полезно для здоровья, иногда может быть опасно. Оптимальная температура в комнате для сна — это 18 градусов, а для комфортного бодрствования — 22-24 градуса. Если температура опускается ниже этих оптимальных комфортных физиологических цифр, люди предпринимают какие-то меры, чтобы согреть воздух в помещении. Включение плиток — это вынужденная мера, какие-то опасности использования таким образом бытовых приборов могут быть. Они могут выходить из строя, перегорать и так далее.Кипячение воды в больших ёмкостях — в какой-то степени безопасный способ согреть воздух в помещении и увлажнить. Опасность для здоровья заключается в том, что, когда мы согреваем воздух отопительными приборами, мы высушиваем воздух. Сухой воздух — это сухие слизистые. Если слизистые носа и полости рта становятся сухими, они престают выполнять ту защитную функцию в плане барьера для проникновения вирусов и бактерий внутрь организма. Сухая слизистая уже не обеспечивает должную защиту. Бич зимы и отопительного сезона — это как раз сухие слизистые. Это одна из причин, почему возрастает количество респираторных инфекций. Сухой воздух — это дополнительный фактор аллергизации организма, потому что в сухом воздухе длительное время сохраняются во взвешенном состоянии всевозможные аллергены, пыль и вирусы. С точки зрения здоровья, естественно, высушивание воздуха — это не совсем полезно. В отопительный сезон нужно принимать все меры для увлажнения воздуха. Кипячение кастрюли с водой — это в какой-то мере увлажнении воздуха, это лучше, чем просто включить плитку, чтобы она согревала воздух».Ранее Минздрав опубликовал список рекомендаций для профилактики обморожения. В большей части российских регионов установились аномальные холода.Помимо традиционных советов тепло одеваться и использовать защитный крем для рук и лица, ведомство призывает отказаться от курения на морозе. «Оно может привести к холодовой травме, поскольку под воздействием никотина сужаются периферические сосуды», — сказано в Telegram-канале министерства здравоохранения.

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