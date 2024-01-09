Врач Волкова: сало и другие животные жиры должны присутствовать в рационе

По словам врача Екатерины Волковой, в некотором количестве животные жиры должны обогащать повседневный рацион, бояться их не нужно.Врач Екатерина Волкова рассказала о необходимости употребления продуктов, содержащих насыщенные жирные кислоты. Их количество в рационе должно быть достаточно умеренным, но и полностью исключать такой жир не следует – сало и другие животные жиры должны присутствовать в рационе. При их полном отсутствии невозможно полноценное усваивание витаминов и минералов, поступающих с пищей.«Животные жиры, в том числе сало, должны присутствовать в рационе. Сало является хорошим стимулятором функции желчного пузыря, что помогает защитится от нарушений оттока желчи. Кроме того, это источник жирорастворимых витаминов», - поделилась врач Волкова в Telegram.Специалистка сообщила, что для хорошей работы организма следует съедать 20 или 30 граммов продукта в день. Волкова добавила: в том же сале содержатся и крайне полезные ненасыщенные жирные кислоты омега-3, благодаря которым снижается риск воспаления, болезней сосудов и сердца.Людям, у которых имеются заболевания почек, проблемы с печенью, желчным пузырем и поджелудочной железой, нужно есть насыщенный жир с осторожностью, консультируясь с врачом. От сала им лучше отказаться, поделилась Екатерина Волкова.Сало полезно для защиты от атеросклероза. Врач Александр Мясников ранее делился мнением о пользе сала. В этом продукте содержатся аминокислоты, способствующие повышению уровня «хорошего» холестерина – чистильщика сосудов от вредного жира. Благодаря такому эффекту снижается уровень «плохого» холестерина, который вызывает развитие атеросклероза.

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