Шатает как после карусели: невролог Алмазов объяснил, когда головокружение — это не норма

Внезапное головокружение — это всегда неприятно, но оценить степень дискомфорта может только сам страдающий. Но почему так происходит? И когда это норма, а в каком случае — точно нет?Оценить жалобы на головокружение врач может только со слов человека, но практически каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с этим ощущением. Оно неприятное, может привести к потере равновесия и даже падениям, может провоцировать тошноту и даже рвоту.Но почему вообще возникает головокружение и насколько это опасно? Может ли это указывать на серьезные проблемы со здоровьем? На вопросы «Доктору Питеру» ответил Кирилл Алмазов, ведущий невролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Почему кружится голова«Головокружения мы часто воспринимаем как нечто обыденное, особенно если они возникают в силу понятных и очевидных нам причин. Например, когда мы прокатились на карусели или пропустили обед и теперь страдаем от голода и слабости, — объясняет врач Кирилл Алмазов. — Но когда головокружения возникают без видимых оснований, продолжаются длительное время или происходят регулярно, это уже может быть признаком какого-либо заболевания. В этом случае следует обратиться к врачу и пройти диагностику».Для начала врач должен понять, к какому типу относится головокружение — периферическому или центральному. Это важно для определения вероятных причин и подходов к лечению. Различать их можно по силе, длительности и сопутствующим проявлениям.Когда проблема — в ухе«Периферические головокружения иногда возникают на фоне заболеваний среднего уха и сопутствующих нарушений в работе вестибулярного аппарата. Их лечит отоларинголог или специальный врач-вестибулолог. Периферические головокружения отличаются достаточно высокой интенсивностью, — объясняет врач. — Они могут усиливаться при смене положения тела, нередко сопровождаются общим недомоганием и другими неприятными симптомами вроде тошноты или даже рвоты. Иногда у человека и вовсе начинается полная дезориентация в пространстве, когда при малейшем повороте головы картинка вокруг едет как на карусели».Если страдает мозг«Второй тип — это центральные головокружения, — продолжает невролог. — Они возникают в результате поражения центральной нервной системы, например при различных наследственных заболеваниях или после инсультов. Центральные головокружения не имеют столь ярких симптомов, как периферические, но зато могут длиться дольше. Их можно распознать по проблемам с координацией и шаткой походке. Лечением головокружений этого типа занимается врач-невролог».Есть ли таблетки от головокруженияСами по себе головокружения не являются болезнью, отмечает доктор. Скорее, это патологическое состояние, которое сопровождает другие заболевания или функциональные расстройства различных органов. Тем не менее, если у вас часто кружится голова, обратиться к врачу стоит обязательно. Как минимум, чтобы выявить первопричину проблемы.Так, головокружения могут быть связаны с воспалительными процессами в организме или нарушением мозгового кровообращения после того же инсульта. Среди возможных причин есть и весьма серьезные заболевания. Например, болезнь Меньера — тяжелая патология внутреннего уха, которая способна приводить к сильному снижению слуха и даже необратимой глухоте.«Терпеть головокружения не стоит еще и потому, что они могут усилить течение других хронических патологий или сами перерасти в хроническую форму, — продолжает Кирилл Алмазов. — Да и в целом это крайне неприятное состояние. Головокружения негативно сказываются на повседневной жизни человека, утомляют и провоцируют стресс. Нельзя забывать и о рисках получения травм при падении, вызванном головокружением. Такая вероятность не слишком высока, но все-таки она есть».Современная медицина позволяет не только диагностировать причину проблемы, но и полностью устранить головокружения или, как минимум, сильно сократить их количество. В зависимости от типа и причины головокружения лечение может включать медикаментозную терапию, в том числе сосудистые и ноотропные препараты, или специальные манипуляции для коррекции функций среднего уха и работы вестибулярного аппарата.

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