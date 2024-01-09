Чем опасные кассовые чеки, рассказала врач Лебедева

Несмотря на развитие технологий и существование электронных чеков, многие по сей день пользуются бумажной их разновидностью. Однако медики считают, что это может быть опасно для здоровья.О том, какие риски несут бумажные чеки здоровью человека, врач Диляра Лебедева рассказала у себя в соцсетях.Медик призвала не брать кассовые чеки голыми руками, предупредив о том, что это может привести к возникновению проблем в эндокринной системе.«Кассовые чеки печатаются на термобумаге с помощью краски, которая содержит Бисфенол А. По своей структуре он похож на эстроген — женский половой гормон. Он легко проникает через кожу и оказывает эстрогенно-подобное действие, которое приводит к эндокринному дисбалансу», — пояснила врач.По словам Диляры Лебедевой, это может привести к онкологии у представителей обоих полов. А все потому что вещества, подобные Бисфенолу А, называются эндокринными дезодораторами.Врач призвала работающих на кассе делать это только в перчатках. Остальным медик советует просить электронные чеки.

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