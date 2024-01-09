Неочевидная причина проблем со спиной у женщин

Что такое "синдром застёжки? Нося бюстгальтер каждый день, женщина невольно ограничивает подвижность определенного позвоночного сегмента. Влияние это хоть и незначительно, однако, постепенно формируется функциональный блок, вызывающий довольно болезненные ощущения.Боли в области спины могут иметь самое разное происхождение. Но их объединяет одно: это всегда неприятно и портит качество жизни. А сегодня вы узнаете о довольно необычной проблеме, связанной со спиной. Известно ли вам, что существует проблема под довольно забавным названием «синдром застёжки»? На самом деле всё не так весело. Данная проблема может проявиться у каждой женщины.Синдром застёжки: причины возникновения и пути решения проблемыСиндром встречается у многих представительниц прекрасного пола. Он носит сложное и длинное название «функциональный суставной блок грудного отдела позвоночника».Давайте узнаем, как его выявить и что необходимо делать в целях профилактики. Ведь причиной данного блока может быть ваш любимый бюстгальтер.Что такое «Синдром застёжки»Застёжка женского бюстгальтера, как правило, достаточно плотно прилегает к спине в зоне конкретного позвоночного сегмента и фиксирует его. Это неизбежно, иначе данный предмет женского белья не сможет в должной мере поддерживать красивую форму груди и выполнять свою главную функцию. Чем же грозит представительницам прекрасного пола тугая застежка на бюстгальтере?Клинический термин «синдром застёжки» означает проблему из-за стабильного давления на одну и ту же область тела. Если говорить в данном случае – это позвонки. Данный функциональный блок может вызвать достаточно болезненную реакцию. В группе риска находятся дамы с внушительным, объемным бюстом, так как им застёжка бюстгальтера интенсивнее давит на позвоночный столб. Бюстгальтер тут выступает своего рода фиксатором. А функциональные блоки появляются из-за тонусно-силового дисбаланса мускулов, которые окружают сустав.Какая конкретно застёжка у вас (жёсткая, сделанная из пластика или мягкая, с крючками на планочке из ткани) – не имеет особого значения. Каждая застёжка по причине натяжения будет плотно прилегать к спине в зоне одного сегмента позвоночника. Застёжка как бы фиксирует данный сегмент.Как правило, подобные проблемы появляются по той причине, что различные позвоночные сегменты имеют разную подвижность. Это выглядит следующим образом: когда какой-либо позвонок ограничен в движении, соседний с ним (расположенный выше или ниже) становится, чересчур подвижным или гипермобильным.Проявления синдрома застёжкиНаиболее доступный метод определить синдром застёжки – хорошенько ощупать зону прилегания застёжки бюстгальтера. При указанном синдроме проявится локальная боль при надавливании на точку проекции застёжки, одновременно в соседних позвонках её не наблюдается.Нося ежедневно бюстгальтер, женщина тем самым ограничивает подвижность конкретного позвоночного сегмента. Влияние это хоть и незначительно, однако, формируется функциональный блок, вызывающий довольно болезненные ощущения. У 70—80% представительниц прекрасного пола имеются подобные функциональные блоки среднегрудного и нижнегрудного отделов позвоночного столба.При обследовании позвоночника у многих женщин обнаруживались болевые или просто некомфортные ощущения в зоне застёжки предмета белья; функциональный блок, естественно, совпадал с линией застёжки того бюстгальтера, который надевали наиболее часто. У дам с внушительным бюстом указанный синдром проявляется чаще, из-за большей силы давления бюстгальтера на спину, кроме того, в теле усиливается весовая асимметрия.Что интересно: блок возникает на линии застёжки именно того бюстгальтера, который надевают наиболее часто. Согласитесь, у женщин есть любимые предметы белья, которые они предпочитают носить чаще других.Встречается широкий спектр так называемых отраженных болей. Это боли, появляющиеся в определенных зонах спины, межлопаточной части, грудной клетке, шее, пояснице и в органах, и они нередко связаны с патологиями в позвоночном столбе. Возникновение болевых ощущений связано с разной подвижностью позвоночно-двигательных сегментов. Если один из них по какой-то причине ограничен в своей подвижности, то расположенный выше или ниже становится, гипермобильным, что провоцирует дискомфорт и даже боли.Как решать проблему «Синдрома застёжки»?Есть несколько вариантов, которые послужат профилактикой указанного синдрома. Итак, что рекомендуется делать.Надевайте бюстгальтеры правильно подобранного размера и анатомически соответствующие вам.Максимально часто меняйте модели бюстгальтеров, так застёжка каждый раз будет приходиться на разные зоны спины.Позволяйте телу отдыхать от таких предметов туалета как бюстгальтер, боди как можно чаще.Постарайтесь не спать ночью в бюстгальтере. Это вредно.Практикуйте разного рода физическую активность, двигайтесь и постоянно контролируйте свою осанку.Систематически проводите массаж и растяжку.И тогда проблема «синдрома застёжки» вам грозить не будет. А ваш любимый бюстгальтер не доставит дискомфорта и неприятностей со здоровьем. Будьте внимательны к выбору белья и следуйте нашим советам. Крепкого вам здоровья!

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