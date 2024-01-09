Диетолог Залетова назвала "защищающий от старости" напиток

Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, какой напиток способен продлить жизнь.Как пояснила российский медик, чтобы замедлить процессы старения и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, следует обратить внимание на какао. По словам эксперта, это возможно благодаря высокому содержанию антиоксидантов в напитке, передает радио Sputnik.– Какао богато антиоксидантами, а это наша защита от старости, а также от атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний. Биоактивные соединения, которые есть в какао, уменьшают склеивание тромбоцитов, это тоже помогает в профилактике инфарктов и инсультов. Поэтому можно сказать, что напиток продлевает жизнь, – отметила Залетова.Также благодаря этому напитку улучшаются память и внимание, которые угасают с возрастом.Диетолог посоветовала пить какао без молока и сахара два–три раза в неделю, чтобы получить максимальную пользу.

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