Специалист по спортивной медицине Поляев: похудеть после праздников помогут белок и клетчатка

По словам специалиста Минздрава РФ по спортивной медицине Бориса Поляева, в рационе для похудения после праздников должно быть достаточно белка и клетчатки.Борис Поляев поделился советами о том, что помогает быстрее избавиться от лишнего жирка и килограммов, набранных за период каникул с их обильными перекусами. Эксперт отметил, что наиболее эффективным способом похудения является трата большего количества калорий по сравнению с их количеством, получаемым из пищи. Столь интенсивную трату может обеспечить физическая активность.«Следует тратить больше энергии, чем потребляете. Идеальный вариант – одновременно физическую активность увеличить, а число потребляемых калорий снизить», - рассказал специалист по спортивной медицине.Еще один совет эксперта: похудеть после праздников помогут белок и клетчатка, употребляемые в достаточном объеме. Благодаря белку организм ощущает стойкую сытость, не требует постоянных перекусов.«В норме белок должен составлять не менее 10% калорийности рациона, но в процессе похудения его количество лучше увеличить до 20–30%. Наименее калорийными вариантами станут филе курицы, индейка, телятина, кролик, рыба», - уточнил Борис Поляев.Что касается клетчатки, она не только способствует продолжительному насыщению, но и является пребиотиком – питанием для полезных бактерий кишечника. Развитие положительной кишечной микрофлоры оказывает большое влияние на достижение хорошей физической формы, стройности. Клетчатку следует получат из цельных круп, бобовых, овощей, зелени.«Ужинать нужно не позднее, чем за 2 часа до сна».Поляев добавил, что для снижения веса важно нормально спать, высыпаться. Еще одно условие – пить воду в течение дня.Кроме того, стать стройнее помогает менее калорийный рацион, когда за сутки употребляется не более 1500 килокалорий.

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