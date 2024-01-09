Психолог Олсен озвучил главные факторы частого секса

Ранее психологи искренне полагали, что главными источниками здоровой сексуальной жизни пары являются доверие и близость. Норвежский психолог Лукас Олсен в своем исследовании показал, что это идеалистическое представление. И назвал иные факторы, оказывающие существенное влияние на количество сексуальных контактов в паре.Олсен изучил 92 пары и пришел к выводу, что определяющим моментом является длительность отношений. С течением времени чувства угасают, и частота секса в паре снижается. Но когда теми или иными способами поддерживается страсть, то и на числе сексуальных контактов это отражается позитивно.Нежность, преданность, доверие, несомненно, важны для отношений, но не являются определяющими для количества половых контактов. Особенно характерны подобные тенденции для стран Запада с их стремлением к гендерному равенству.Психолог выяснил и еще один интересный момент. Женщины, не считающие зазорными случайные связи, чаще занимаются сексом и с постоянным партнером, даже при долгосрочных отношениях.Объяснение логичное: такие дамы разделяют секс, романтику, быт и иные аспекты семейной жизни. Тогда как женщины консервативного склада оказываются под влиянием «бытовухи» и психологических проблем, которые сильно смазывают эротический настрой.

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