Психолог Олсен озвучил главные факторы частого секса
Олсен изучил 92 пары и пришел к выводу, что определяющим моментом является длительность отношений. С течением времени чувства угасают, и частота секса в паре снижается. Но когда теми или иными способами поддерживается страсть, то и на числе сексуальных контактов это отражается позитивно.
Нежность, преданность, доверие, несомненно, важны для отношений, но не являются определяющими для количества половых контактов. Особенно характерны подобные тенденции для стран Запада с их стремлением к гендерному равенству.
Психолог выяснил и еще один интересный момент. Женщины, не считающие зазорными случайные связи, чаще занимаются сексом и с постоянным партнером, даже при долгосрочных отношениях.
Объяснение логичное: такие дамы разделяют секс, романтику, быт и иные аспекты семейной жизни. Тогда как женщины консервативного склада оказываются под влиянием «бытовухи» и психологических проблем, которые сильно смазывают эротический настрой.
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