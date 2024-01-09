Терапевт Тарасов: от метеозависимости страдают люди с гипертонией и психическими расстройствами

Терапевт Евгений Тарасов: из-за резкой смены погоды может ухудшаться самочувствие людей с сердечно-сосудистыми, неврологическими и психическими проблемами.Синоптики прогнозируют резкое потепление, которое придет на смену сильным морозам. Такой перепад, скорее всего, негативно отразится на состоянии людей, подверженных метеозависимости. Терапевт Тарасов сообщил в интервью «Вечерней Москве», что ухудшение самочувствия на фоне погодных колебаний возникает из-за неспособности организма быстро подстроиться под климатические и атмосферные изменения.«Организм не всегда успевает адаптироваться к скачкам атмосферного давления и смене осадков… этому особенно подвержены люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы», - отметил специалист.Терапевт Тарасов добавил, что от подобной метеозависимости часто страдают люди с гипертонией. Дело в том, что на резко изменившиеся погодные условия организм может реагировать скачками артериального давления, вызывающими у гипертоников неблагоприятные симптомы (например, в виде головной боли, ломоты в суставах, слабости, вялости, снижения работоспособности).Напомнил врач и о том, что от метеозависимости страдают люди с психическими расстройствами.«От метеозависимости страдают люди с неврологическими и психическими расстройствами. У них может начаться бессонница, панические атаки, приступы агрессии, излишняя плаксивость».Тарасов подчеркнул, что в условиях погодной нестабильности важно продолжать прием лекарств, назначавшихся врачом. Кроме того, в эти периоды следует избегать интенсивных нагрузок и стресса, воздерживаться от употребления алкоголя и тяжелой пищи.

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