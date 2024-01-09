Удивительное влияние кофеина на тело
Вам просто необходимо утром выпить чашечку кофе или чая, чтобы проснуться? Нужен энергетический напиток, чтобы быть трудоспособным в послеобеденные часы? Суть в том, что в этих продуктах содержится кофеин.
Как кофеин влияет на организм? Как можно усилить полезный эффект кофеина и свести к минимуму риски?
Как кофеин действует на организм
Кофеин - натуральное соединение, которое присутствует в более чем 60 видах растений. Это самое распространенное психоактивное вещество на Земле. Кофеин работает как стимулятор центральной нервной системы (ЦНС) и метаболизма. Кофеин запускает нейроны и высвобождает нейромедиаторы (дофамин и норэпинефрин), что заставляет человека чувствовать себя бодрым.
99% выпитого кофеина усваивается в среднем за 45 мин.
Природные источники кофеина
кофе
чай
женьшень
гуарана
таурин (присутствует в «энергетиках» Red Bull)
Есть также синтетический кофеин - компонент безрецептурных обезболивающих.
Сколько кофеина содержится в привычных нам источниках
кофе (заваренная чашка) - 95 мг
эспрессо - 40 мг
зеленый чай - 35 мг
черный чай - 55 мг
пепси - 37,5 мг
плитка молочного шоколада - 9 мг
энергетик Red Bull - 148 мг
Препараты
Экседрин - 2 табл. - 130 мг
НоДоз - 1 табл. - 200 мг
Виварин - 1 табл. - 200 мг
Как кофеин действует на организм
Стимулирует ЦНС, обеспечивая заряд бодрости.
Работает как мочегонное средство, то есть помогает вывести избыток соли и воды.
Повышает давление.
Препятствует усвоению кальция.
Повышает скорость метаболизма и ускоряет жиросжигание.
Симптомы избытка кофеина
тревожность
тремор
понос
нарушение сна
головные боли
головокружение
учащенное сердцебиение
обезвоживание
подергивание глаз.
Желательно ограничить потребление кофеина до 150-200 мг в сутки.
Кому полезно избегать / ограничивать потребление кофеина
Задуматься об осторожности в употреблении кофеина следует, если вы:
беременны
находитесь на грудном вскармливании
имеете расстройство сна
страдаете мигренью
у вас высокое давление
моложе 18 лет
у вас наблюдаются патологии сердечного ритма
повышенная тревожность
имеете язвы
принимаете препараты / добавки, которые работают как стимуляторы.
Симптомы отмены кофеина
Если вы - поклонник кофеина и вдруг прекратили его употреблять, есть вероятность, что проявятся признаки отмены кофеина:
головная боль
вспыльчивость
сонливость
ухудшение концентрации внимания
тошнота
утомляемость
рвота.
Имеет смысл разумно подходить к употреблению продуктов, содержащих кофеин, чтобы не навредить своему здоровью.
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