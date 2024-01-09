Удивительное влияние кофеина на тело

Многие из нас не мыслят начала дня без чашки ароматного кофе или чая. Такие напитки (а также шоколод, какао) способны дарить заряд бодрости и хорошего настроения. Но избыток кофеина может стать причиной проблем со здоровьем. Какие симптомы укажут на то, что вы злоупотребляете кофеином?Вам просто необходимо утром выпить чашечку кофе или чая, чтобы проснуться? Нужен энергетический напиток, чтобы быть трудоспособным в послеобеденные часы? Суть в том, что в этих продуктах содержится кофеин.Как кофеин влияет на организм? Как можно усилить полезный эффект кофеина и свести к минимуму риски?Как кофеин действует на организмКофеин - натуральное соединение, которое присутствует в более чем 60 видах растений. Это самое распространенное психоактивное вещество на Земле. Кофеин работает как стимулятор центральной нервной системы (ЦНС) и метаболизма. Кофеин запускает нейроны и высвобождает нейромедиаторы (дофамин и норэпинефрин), что заставляет человека чувствовать себя бодрым.99% выпитого кофеина усваивается в среднем за 45 мин.Природные источники кофеинакофечайженьшеньгуаранатаурин (присутствует в «энергетиках» Red Bull)Есть также синтетический кофеин - компонент безрецептурных обезболивающих.Сколько кофеина содержится в привычных нам источникахкофе (заваренная чашка) - 95 мгэспрессо - 40 мгзеленый чай - 35 мгчерный чай - 55 мгпепси - 37,5 мгплитка молочного шоколада - 9 мгэнергетик Red Bull - 148 мгПрепаратыЭкседрин - 2 табл. - 130 мгНоДоз - 1 табл. - 200 мгВиварин - 1 табл. - 200 мгКак кофеин действует на организмСтимулирует ЦНС, обеспечивая заряд бодрости.Работает как мочегонное средство, то есть помогает вывести избыток соли и воды.Повышает давление.Препятствует усвоению кальция.Повышает скорость метаболизма и ускоряет жиросжигание.Симптомы избытка кофеинатревожностьтреморпоноснарушение снаголовные болиголовокружениеучащенное сердцебиениеобезвоживаниеподергивание глаз.Желательно ограничить потребление кофеина до 150-200 мг в сутки.Кому полезно избегать / ограничивать потребление кофеинаЗадуматься об осторожности в употреблении кофеина следует, если вы:беременнынаходитесь на грудном вскармливанииимеете расстройство снастрадаете мигреньюу вас высокое давлениемоложе 18 лету вас наблюдаются патологии сердечного ритмаповышенная тревожностьимеете язвыпринимаете препараты / добавки, которые работают как стимуляторы.Симптомы отмены кофеинаЕсли вы - поклонник кофеина и вдруг прекратили его употреблять, есть вероятность, что проявятся признаки отмены кофеина:головная больвспыльчивостьсонливостьухудшение концентрации вниманиятошнотаутомляемостьрвота.Имеет смысл разумно подходить к употреблению продуктов, содержащих кофеин, чтобы не навредить своему здоровью.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки