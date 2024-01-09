Ученые: кетодиета может помочь в борьбе с эпилепсией

Кетодиета может помочь в борьбе с эпилепсией. К такому выводу пришли ученые

Кетодиета характеризуется минимальным содержанием углеводов и повышенным содержанием жиров. В данный момент кетодиета выступает главным методом лечения рефрактерной эпилепсии у детей, организм которых не реагирует на существующие противосудорожные препараты.

Согласно исследованиям, порядка 30% детей избавляются от приступов, а у 60% приступы случаются в два раза реже.

Не так давно исследователи из Калифорнийского университета провели проспективное исследование, в ходе которого вновь установили эффективность кетодиеты для людей с эпилепсией. В будущем ученые намерены установить причинно-следственную связь между конкретными бактериями, их метаболизмом и влиянием на головной мозг.

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