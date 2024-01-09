Как быстро снять головную боль без таблеток

Никто не застрахован от головной боли. Она может нахлынуть внезапно или действовать по нарастающей. Специальный массаж головы поможет вам справиться с головной болью. Он прост в выполнении и почти не имеет противопоказаний. В дополнение - еще несколько советов как убрать головную боль.Когда одолевает головная боль, мы привычно хватаем спасительную таблетку и принимаем ее. Можно ли избавиться от головной боли без помощи медикаментов? Эффективным методом в данном случае окажется массаж. Преимуществом предложенного вида массажа является практически полное отсутствие противопоказаний, за исключением повышенной температуры (когда в организме есть инфекция).Выполняем массаж головыВот пошаговая инструкция массажа головы против головной боли.1. Массируем подушечками пальцев всю волосистую область головы (как мы это делаем в процессе мытья). Движения легкие, продолжительность – от 4 до 6 минут. При желании можно плавно увеличивать давление пальцами на кожу.2. В том месте, где шея переходит в основание черепа, находим парные, вертикально расположенные шейные мышцы. Между ними имеется точка. Запрокидываем голову назад и энергично массируем данную точку на протяжении 3 минут (глаза закрыты).3. Закрываем глаза, симметрично массируем виски средним и указательным пальцами (движения круговые). Глубоко вдыхаем воздух, задерживаем дыхание и делаем выдох. Выполняем дыхательное упражнение 3-5 раз, теперь глаза можно открыть.4. Берем деревянную расческу и расчесываем свои волосы в различных направлениях.5. Причесываемся так, чтобы волосы образовали прямой пробор. Будут выполняться движения подушечками пальцев. Большие пальцы располагаем за ушными раковинами. На эти пальцы опираются кисти рук. Круговые движения выполняются всеми пальцами, за исключением больших. Когда двигаемся в направлении макушки, кожа должна слегка сдвигаться. Сила надавливания плавно увеличивается. Если точно следовать рекомендациям, улучшится кровообращение (на это укажут чувство тепла и слабое покраснение кожных покровов).6. Потянем себя за волосы легко, затем – с усилием. Так улучшится приток крови к волосяным луковицам и коже головы. Выполняем действие без фанатизма, чтобы не чувствовать боль от натяжения волос.7. Гладим себя по голове.8. Передвигаясь в направлении от лба к затылку, проходимся постукивающими движениями по поверхности головы.9. Расчесываем волосы все той же деревянной расческой.Что делать, если к вечеру болит голова? Советы профессора БубновскогоВыпить стакан воды.Размять мускулы задней стороны шеи ладонями, потом сделать поглаживающие движения здесь же в сторону от затылка вниз, как будто стряхивая что-то с головы.Аккуратно потянуть себя за волосы во все стороны.Приложить к задней стороне шеи холодный компресс. Для этого подойдет смоченная водой салфетка, замороженная пластиковая бутылка, наполненная водой (бутылку катаем по шее).Выполнить в темпе (1 движение в 1 сек.) серию из 10 отжиманий от стола / стены (выдох при выпрямлении рук). Между сериями делаем 3 полных выдоха и глоток воды. Выполняем столько серий, сколько возможно. Отжимания активируют кровоток по шейным сосудам.После этих простых упражнений головная боль вас оставит.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки