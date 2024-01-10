«Тревожный признак». Кардиохирург Бузиашвили предупредил о раннем симптоме проблем с сердцем

О проблемах с сердцам могут свидетельствовать не только острая боль в области грудины, скачки артериального давления и сильная слабость. О распространенном симптоме заболеваний сердечно-сосудистой системы рассказал кардиохирург Юрий Бузиашвили.По словам специалиста, на ранней стадии пациентов зачастую беспокоит одышка. Подобный признак говорит о недостаточном кровоснабжении сердца.Вместе с тем врач обратил внимание, что одышка характерна и для ряда других болезней, а не только сердечно-сосудистой системы. Например, нарушение ритма, частоты или глубины дыхания проявляется при легочных заболеваниях и избыточном весе."Но в любом случае появление одышки – тревожный признак", – резюмировал специалист.

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