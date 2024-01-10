«Тревожный признак». Кардиохирург Бузиашвили предупредил о раннем симптоме проблем с сердцем
По словам специалиста, на ранней стадии пациентов зачастую беспокоит одышка. Подобный признак говорит о недостаточном кровоснабжении сердца.
Вместе с тем врач обратил внимание, что одышка характерна и для ряда других болезней, а не только сердечно-сосудистой системы. Например, нарушение ритма, частоты или глубины дыхания проявляется при легочных заболеваниях и избыточном весе.
"Но в любом случае появление одышки – тревожный признак", – резюмировал специалист.
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