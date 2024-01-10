Фталаты, вызывающие рак и бесплодие, обнаружены в детском питании

Обнаружены следы фталатов в продуктах питания, которые поступают в еду из упаковки. Это вызывает тревогу, так как в список продуктов с высоким содержанием фталатов входят общеупотребительные товары, такие как Кола, бургеры "Воппер" от Burger King, мороженое Ben & Jerry’s, а также детское питание Gerber.Фталаты представляют собой группу химических соединений, часто используемых в промышленности для придания пластмассам гибкости, мягкости и упругости. Эти вещества также могут находиться в косметических продуктах, лаках, клеях, дезинфицирующих средствах, моющих средствах и определенных медицинских изделиях.Некоторые исследования связывают фталаты с возможными негативными последствиями для здоровья, включая воздействие на эндокринную систему, развитие и рост, функции размножения и аллергические реакции, а так же вызывающие рак и бесплодие. Это особенно важно учитывать, учитывая их присутствие в продуктах, потребляемых ежедневно, особенно среди детей.В ряде стран были введены меры по ограничению использования определенных типов фталатов в некоторых товарах, особенно тех, которые могут иметь дело с детскими игрушками или другими товарами, соприкасающимися с детьми. Однако не все фталаты представляют одинаковую опасность, и многие из них не являются серьезной угрозой при нормальном использовании.Для минимизации рисков потребителям рекомендуется обращать внимание на маркировки продуктов и регулирования относительно использования фталатов в пищевых товарах. Следование указаниям производителей также является важным шагом для обеспечения безопасного потребления продуктов.

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