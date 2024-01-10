Дышите — не дышите: врач Филёва объяснила, почему зимой постоянно заложен нос

Выходя зимой на улицу, на мороз, многие с удивлением отмечают: нос перестает дышать. Но признаков простуды при этом нет, самочувствие не страдает.Казалось бы, на морозе должно легче дышаться. Но у некоторых людей буквально через несколько минут после выхода из дома начинает предательски хлюпать нос, его закладывает так, что почти невозможно дышать. И что делать в такой ситуации, ведь использовать спрей от насморка — не вариант: к каплям возникает привыкание, да и проблему они не решают. С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к Александре Филёвой, врачу-эксперту лаборатории «Гемотест». Она рассказала о возможных причинах заложенности носа и способах лечения насморка.Постоянный насморк — это воспалениеЧаще всего постоянный насморк и заложенность носа указывают на воспаление, которое спровоцировали вирусы или бактерии. Это первая и самая очевидная причина, почему трудно дышать носом. Насморк бывает разным в зависимости от типа инфекции. При вирусных заболеваниях отделяемое из носа жидкое и прозрачное, кажется, что из носа постоянно течет. Зеленые и желтоватые выделения указывают на бактериальную инфекцию.«Но в том и в другом случае возникает отек слизистых оболочек, носовые ходы сужаются, и из-за этого сложно дышать», — объясняет врач.Иногда это последствие капельОбычно при своевременном лечении инфекционный ринит проходит за 7 дней. Но иногда насморк сохраняется из-за неправильного использования капель или спреев для носа. Противоотечные и сосудосуживающие средства могут вызывать привыкание, вот почему врачи советуют пользоваться ими не дольше 3–5 дней. При более длительном применении слизистые оболочки носа теряют чувствительность к компонентам лекарства, и отек усиливается.То есть человек закапывает капли, на какое-то время наступает облегчение, но вскоре нос снова заложен. Возникает замкнутый круг: без лекарства сложно дышать, но и с ним заложенность все равно не проходит полностью.«Если капли не помогают в течение 3–5 дней, легче не становится, нужно обязательно обратиться к лечащему врачу, он подберет другой препарат», — говорит Александра Филёва.Аллергию тоже не исключаемЕще одна частая причина насморка — аллергия. Неинфекционный аллергический ринит — явление довольно распространенное. По статистике, в России им страдают до 24% людей. Многие думают, что аллергический насморк может появиться только весной и летом, в период активного цветения. Но это не так.Аллерген можно встретить в любое время года. Реакция способна появиться на пылевых клещей, шерсть, частички кожи или секрет желез домашних животных.«Кроме того, аллергическую реакцию часто провоцируют продукты и различные микрочастицы, которые вдыхает человек. Встречается даже аллергия на муку», — комментирует врач.Реакция иммунитетаПопадая в организм, аллерген запускает мощный ответ: иммунитет по ошибке принимает в целом безвредное вещество за врага и мобилизует все силы организма на борьбу с ним. Так развивается воспаление, на которое и реагируют слизистые оболочки. Причем чем сильнее аллергическая реакция, тем более выражены симптомы аллергии. Так что, если насморк долго не проходит, имеет смысл сделать аллергопробы — лабораторные исследования, которые помогут определить, на какой аллерген организм так остро реагирует.«Справиться с аллергическим насморком помогут антигистаминные препараты, которые назначит врач», — говорит специалист.Вазомоторный ринитЕсли же инфекции и аллергии нет, а человек все равно шмыгает носом и жалуется на заложенность, такой насморк называют вазомоторным. При вазомоторном рините нос может быть чистым, а дышать все равно сложно. Это связано с расширением сосудов слизистой оболочки носа. Причины такого состояния могут быть самыми разными, например гормональный сбой или реакция на какие-то лекарства.Иногда нос закладывает даже на фоне сильных переживаний. Зимой вазомоторный ринит может быть реакцией организма на холод или сухой воздух в помещении. Из-за проблем с дыханием появляется ночной храп, днем человек быстро устает, так как мозг получает недостаточно кислорода.«А еще болезнетворные микробы легко могут проникнуть в организм, когда слизистая оболочка носа пересушена. В норме носовая слизь служит естественным барьером для микробов», — объясняет врач.Вылечить нельзяВылечить вазомоторный ринит нельзя. Для облегчения симптомов и предотвращения обострений можно уменьшить влияние факторов, которые провоцируют заложенность. На сильном морозе нос полезно прикрывать шарфом и по возможности не находиться на улице долго. Помещения важно регулярно проветривать, а воздух в них увлажнять с помощью бытовых парогенераторов.«В любом случае симптомы стоит обсудить с врачом. Специалист поможет точно определить причины заложенности и при необходимости подберет лечение», — резюмирует Александра Филёва.

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