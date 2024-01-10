5 признаков, что у вас дефицит калия

Дефицит калия возникает в основном в холодное время года — прямо как сейчас. Вещество отвечает за важные функции организма, но не производится организмом самостоятельно. Как распознать нехватку калия в организме и какие продукты помогут его восполнить — читайте ниже.Зачем нужен калийВещество помогает функционировать нервной системе, поддерживает нормальный уровень давления и работу сердечно-сосудистой системы, регулирует сокращение мышц. Кроме того, калий участвует во многих биохимических реакциях: например, помогает лучше усваиваться магнию.Нормальное содержания калия в крови — от 3,5 до 5,2 ммоль/л. Низкий уровень калия в крови называется гипокалиемией.Признаки дефицитаУсталость, слабость, апатия. Нехватка калия вызывает слабость во всем теле: сложно сконцентрироваться, хочется постоянно спать, замедляется реакция, мысли как будто запаздывают.Мышечные спазмы и боли. Вещество обеспечивает передачу мозговых сигналов к мышцам. Когда калия в организме недостаточно, сигналы подаются со сбоями. Мышцы начинают сокращаться даже без приказа мозга. Сокращения могут быть болезненными, мешать сну и работе. Калий также отвечает за процессы кровообращения. При дефиците вещества мышцы могут болеть, как после интенсивной тренировки.Учащенное сердцебиение и одышка. Тахикардия при дефиците калия случается на ровном месте, без каких-то внешних причин и эмоциональных потрясений. Например, сердце может резко и с отдачей забиться посередине ночи. При этом становится трудно дышать, появляется страх смерти.Мурашки и онемение в конечностях. Как сказано выше, калий отвечает за правильную передачу нервных сигналов. При дефиците вещества связь между мозгом и нервами работает не так хорошо. Появляются спонтанно возникающие ощущения жжения, покалывания, онемения и мурашек.Перепады настроения и панические атаки. Нехватка калия сказывается на эмоциональном состоянии. Мозг обманывает себя: когда тело испытывает одышку, усиленное сердцебиение и мурашки, голова начинает думать, что есть какая-то настоящая причина для симптомов тревоги. Мозг "придумывает" на ходу, в чем проблема. В результате резко ухудшается настроение, пропадает желание работать.В каких продуктах содержится калийЧеловеческий организм не способен производить калий, поэтому большой процент вещества поступает вместе с диетой. Продукты, богатые калием — батат и картошка, бобовые, бананы и авокадо, морковь, тыква, свекла, перец, редька, капуста, огурцы, петрушка, шпинат.

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