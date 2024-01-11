Врач рассказала, как определить болезнь по поведению человека
Врач рассказала, что апатия и хроническая усталость могут быть проявлениями железодефицитной анемии, а если человек спит на рабочем месте, то речь может идти о сердечной недостаточности.
Гиперактивность, сильная раздражительность и быстрая возбудимость могут быть симптомами гипертиреоза — нарушения функции щитовидной железы. А если человек подвержен нарушению координации, ухудшению зрения и слабости, тогда следует провериться на предмет неврологических нарушений, в том числе на рассеянный склероз.
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