Врач Банный назвал 9 способов быстро избавиться от отеков на лице и теле

Периодически появляющиеся отеки не всегда говорят о том, что человек болен. Довольно часто они возникают при малоподвижном образе жизни или неправильном рационе.Отеки, возникающие на фоне малоподвижного образа жизни и нарушений диеты, могут добавить несколько лишних килограммов веса и даже несколько лет к возрасту.Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный рассказал о способах, которые помогут быстро избавиться от лишней жидкости в тканях, а также напомнил, когда стоит, не откладывая, обратиться к врачу.«Следует понимать, что отеки — грозный признак многих опасных состояний, например сердечной недостаточности или злокачественных опухолей, — рассказал врач. — Если ноги, руки или лицо отекают на фоне ухудшения самочувствия, повышенной утомляемости, одышки — это повод немедленно обратиться к врачу и пройти обследование».Откуда лишняя вода?Важнейшую роль в поддержании водного баланса играют кровеносная и лимфатическая системы. Когда кровь циркулирует по организму, часть жидкой фракции (плазмы) просачивается через стенки мельчайших сосудов — капилляров — и попадает в ткани. Так образуется межклеточная жидкость. С ней к клеткам поступают необходимые питательные вещества и кислород. Она же отводит от клеток отходы обмена веществ.Затем одна часть жидкости возвращается в кровеносные сосуды, а другая, вместе с отходами жизнедеятельности клеток, попадает в лимфатическую систему, становясь лимфой. Проходя через лимфатические узлы, лимфа фильтруется, а затем через специальные лимфатические протоки поступает обратно в кровоток.«Замедление кровообращения и движения лимфы — наиболее частая причина отеков у людей без хронических заболеваний», — объясняет Денис Банный. Он назвал несколько способов стимулировать работу кровеносной и лимфатической системы, а также ускорить отведение жидкости из организма.Способ 1. Больше двигатьсяДвижение играет ключевую роль в поддержании здоровья кровеносной и лимфатической систем: оно стимулирует мышечные сокращения, которые, в свою очередь, способствуют более эффективной циркуляции жидкости и уменьшению отечности тканей.Один из самых доступных и эффективных способов борьбы с отеками, особенно в ногах, — быстрая ходьба. Получаса активной прогулки достаточно, чтобы кровь и лимфа двигались лучше.Способ 2. Разминка в течение дняЕсли выйти на улицу нет возможности, подойдут и занятия дома. Особенно полезны упражнения, при которых ноги или таз находятся выше груди: это может быть «велосипед», «березка» или «поза собаки мордой вниз».Для стимулирования лимфотока полезны ритмичные и вибрирующие движения: можно сделать махи ногами и руками, попрыгать. Если человек много времени проводит сидя или стоя, несколько таких быстрых разминок в течение дня могут значительно улучшить ситуацию.Способ 3. Лимфодренажный массажРитмичные встряхивания или поглаживания конечностей стимулируют движение лимфы и помогают излишкам жидкости быстрее уходить из тканей. Важно, чтобы движения были легкими, так как лимфатические сосуды находятся близко к поверхности кожи и их легко повредить. Направлять массажные движения следует от периферии к центру, то есть от стоп и кистей к сердцу.Способ 4. Одежда по размеруТесное белье, тугие носки и пережимающие живот брюки ухудшают кровообращение и способствуют тому, что жидкость задерживается в тканях. Одежду лучше подбирать таким образом, чтобы она не сковывала движений и не оставляла отметок на теле.Способ 5. Меньше солитьНа появление отеков в значительной мере влияет рацион. К примеру, соль (натрий) способствует задержке жидкости в тканях. Если человек щедро солит блюда, риск отеков возрастает. Большое количество соли добавляют в промышленные консервы, полуфабрикаты и фастфуд — это помогает продлить срок годности продуктов и усилить их вкус. Чтобы снизить отечность, такие блюда рекомендуется исключить из меню.Способ 6. Есть меньше сладкогоЗадержке жидкости способствуют продукты с большим содержанием сахара и других быстрых углеводов: сладкие напитки, десерты, кондитерские изделия, белый хлеб, выпечка из белой муки. При употреблении таких продуктов уровень глюкозы в крови резко повышается, и это приводит к нарушению баланса электролитов в крови.В частности, концентрация натрия повышается, а калия — снижается. Натрий удерживает воду, в то время как калий способствует ее выведению, поэтому такой перекос в меню приводит к задержке воды в тканях. Кроме того, высокий уровень сахара в крови провоцирует воспалительные процессы в организме, что, в свою очередь, приводит к отекам.Способ 7. Пить больше водыКак ни парадоксально, обезвоживание — еще одна распространенная причина отеков. Когда воды поступает недостаточно, организм начинает удерживать ее в попытке накопить необходимый запас для поддержания жизнедеятельности. Этот процесс сопровождается появлением отеков. Поэтому важно не забывать пить достаточное количество жидкости в течение дня.Однако важно помнить, что при некоторых хронических заболеваниях сердца и почек объем употребляемой жидкости необходимо ограничить. Поэтому перед тем, как изменить питьевой режим, рекомендуется посоветоваться с врачом.Способ 8. Сократить употребление алкоголяАлкоголь обладает мочегонным эффектом, провоцируя учащенное мочеиспускание и значительные потери жидкости. В попытке защитить себя от обезвоживания, организм накапливает жидкость в тканях. Помимо того, спиртные напитки приводят к нарушению баланса калия и натрия в организме, что дополнительно способствует задержке жидкости.Способ 9. Добавить в рацион мочегонные продуктыВ первую очередь стоит добавить в меню больше продуктов, содержащих калий. Этот минерал действует как естественное мочегонное средство и помогает поддерживать нормальный водно-солевой баланс. Калий содержится в бананах, апельсинах, картофеле, шпинате, авокадо и бобовых.За счет большого количества воды естественным мочегонным свойством обладают арбузы и огурцы. Петрушка и сельдерей способствуют улучшению здоровья почек и более эффективному отводу жидкости из организма благодаря большому количеству антиоксидантов и других полезных фитохимических соединений.Мочегонным эффектом обладают и некоторые травы, среди них полевой хвощ, береза. Они стимулируют работу почек и ускоряют процесс выведения жидкости из организма.«Важно помнить, что травы способны вызвать серьезную аллергическую реакцию или усугубить течение хронических заболеваний, поэтому назначать их себе самостоятельно строго противопоказано», — предупреждает врач.

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