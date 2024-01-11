Терапевт Жито рассказал о типе инсультов, после которого невозможно восстановиться

Терапевт Алексей Жито: некоторые типы инсультов практически не оставляют шансов на полноценную реабилитацию.Терапевт Жито указала на разницу между двумя основными типами инсультов – ишемического и геморрагического. Специалист подчеркнул, что их лечение может кардинально отличаться.«Лечение ишемического и геморрагического инсульта крайне сильно отличаются. Более того, лечение пациентов с этими типами инсульта часто являются противоположными», - заявил врач.Ишемический инсульт. Как правило, он развивается в результате тромбоза артерии, питающей кровью головной мозг. Кровь перестает поступать в мозг из-за закупорки тромбом, и его клетки начинают отмирать, не получая кислород, питательные вещества, глюкозу.Жито отметил, что ишемический инсульт может успешно лечится, благодаря чему человек получает возможность восстановиться и вернуться к прежнему образу жизни. Для такой терапии имеет большое значение то, как быстро пострадавший получил квалифицированную медпомощь. Лучше всего восстанавливаются более молодые по возрасту пациенты, а также люди с инсультом не слишком обширным по степени повреждения мозга.Геморрагический инсульт. Терапевт Жито рассказал об этом типе инсультов как о таком, после которого невозможно восстановиться полностью. Данная патология является последствием лопнувшей аневризмы – области, в которой выпячивается стенка сосуда. Если аневризма возникает в сосуде мозга и лопается, происходит кровотечение, нарушающее функционирование ЦНС, – это и есть геморрагический инсульт. В его случае головной мозг сдавливается массами крови, изливающейся в череп через разрыв в сосуде и вызывающей его гипоксию.«Геморрагический инсульт может привести к летальному исходу. Также после него практически никто не восстанавливается на 100%, поэтому важно вовремя поставить диагноз и провести диагностику головного мозга, пройти правильный курс лечения», - констатировал медик.

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