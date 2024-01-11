Эколог и медик, профессор Анатолий Скальный: люди, которые редко ходят мочиться, подвергаются высокому риску мочекаменной болезни.Профессор Скальный посоветовал правильно пить воду для защиты от камней в почках – в первую очередь, ее употребление должно быть достаточным. Ученый подчеркнул, что слишком незначительный прием воды не позволяет вырабатывать то количество мочи, которое необходимо для вымывания солей, чье накопление ведет к образованию камней.«Если человек мало пьет, то у него образуется мало мочи, а это мощнейший фактор образования камней в почках и мочевыводящих путях. Чем выше концентрация солей в моче, тем легче они выпадают в осадок. С этого и начинается формирование камней», - объяснил профессор СкальныйЭксперт обратил внимание на то, что частота мочеиспускания в соотношении с риском камней в почках неоднократно исследовалась учеными. Было установлено, что при выделении мочи менее одного литра в день вероятность их возникновения становится наиболее высокой. Оптимальное количества – это 2-2,5 литра. Если человек пьет столько воды, чтобы выделять такой объем мочи за сутки, его почки эффективно защищаются от образования камней.Кроме того, состояние почек может зависеть от качества употребляемой воды. Данные исследований говорят, что в регионах с жесткой водой или с водой, которой присуща высокая минерализация, среди жителей гораздо чаще встречается мочекаменная болезнь. Профессор Скальный заметил, что повышенная жесткость воды обуславливается высоким содержанием в ней солей кальция и оксалатов (щавелевая кислота). Пить воду, которая слишком минерализована, долго нельзя, ее нужно очищать фильтром. По словам эксперта, среди российских регионов жесткая вода распространена в Поволжье и Башкортостане, на Кавказе.

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