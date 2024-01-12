Диетолог Стародубова: апельсины помогают улучшить состояние сосудов и сердца

По словам главного московского диетолога Антонины Стародубовой, употребление апельсинов благоприятно сказывается на состоянии сердца и сосудистой системы.Многим известно, что апельсины содержат витамин С. Диетолог Стародубова рассказала, что концентрация этого витамина в них является настолько высокой, что позволяет восполнять дневную норму для организма при употреблении небольшого количества апельсиновой мякоти (всего лишь 100 граммов обеспечивают половину рекомендуемой суточной нормы витамина C). Благодаря такой насыщенности витамином апельсины и помогают улучшить состояние сосудов и сердца, заметила эксперт.«Витамин C полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной», - пояснила Стародубова в комментарии «Москве 24».Диетолог добавила, что апельсины также богаты клетчаткой, которая помогает нормализовать липидный обмен. Таким образом кровь и сосуды становятся лучше защищены от скопления жировых компонентов и холестерина. Употребление ароматных и сочных плодов дает эффект профилактики холестериновых бляшек и атеросклероза, что очень важно для сохранения сердечного здоровья, предотвращения инфаркта.Дополнительный плюс: апельсины, будучи достаточно сладкими, обладают совершенно невысокой калорийностью (чуть больше 40 килокалорий на 100 граммов).В то же время медик предупредила: есть апельсины можно не всем – в частности, из-за своей высокой кислотности они бывают противопоказаны при проблемах с ЖКТ. Кроме того, организм человека может обладать их непереносимостью, и даже у здоровых людей эти цитрусы способны вызывать появление аллергических симптомов.

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