Хирург Умнов: кофе с коньяком может довести до инсульта и почечной недостаточности

Хирург Александр Умнов: употребление кофе с добавлением коньяка или другого алкоголя повышает риск проблем, обусловленных сосудистыми нарушениями.Хирург Умнов предупредил: иметь привычку пить кофе, в который добавляется алкоголь, небезопасно по целому ряду причин. Специалист констатировал, что в таком «коктейле» соединяются этанол и кофеин, определенным образом воздействующие на сосуды. В результате после кофейно-алкогольного напитка могут возникать сосудистые спазмы, вызывающие нарушения не только в работе миокарда, но и других органов (например, мозга или почек). Пристрастие к кофе с коньяком может довести до инсульта и почечной недостаточности, заявил эксперт.«Напиток может вызвать сердечную недостаточность, гипертонию и нарушения в работе внутренних органов. В частности, из-за спазма артериол и капилляров почек возрастает риск развития почечной недостаточности», - сообщил Умнов «Известиям».Специалист добавил, что кофе с коньяком может также поспособствовать развитию неврологических отклонений. Он обратил внимание на то, что действие алкоголя на мозг и нервную систему является угнетающим, тогда как кофеин, наоборот, стимулирует деятельность ЦНС. В таких обстоятельствах резко повышается риск возникновения бессонницы и других нарушений сна, поведенческих проблем, перепадов настроения, психозов.Кроме того, из-за распития кофе с алкоголем в пищеварительном тракте активизируются процессы, ведущие к язвенным образованиям.

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