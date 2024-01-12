Диетолог опровергла миф о пользе ананасов для похудения
Несмотря на наличие бромелайна, жиросжигающим эффектом ананасы не обладают. Поэтому рассчитывать на то, что можно скорректировать избыточную жировую массу тела, ничего не меняя в питании, а просто дополнительно добавив в свой рацион, например, этот фрукт, — заблуждение, — уточнила диетолог.
В ананасах содержатся бета-каротин, витамины С, РР и группы В, кальций, цинк, магний и йод. Также в данном фрукте есть клетчатка, которая положительно влияет на органы желудочно-кишечного тракта и способствует стабилизации липидного обмена. Стародубова посоветовала не злоупотреблять ананасами несмотря на такой состав и низкую калорийность. Данный продукт может приводить к нарушению пищеварения и аллергическим реакциям.
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