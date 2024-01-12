Смерть брата или сестры может увеличить риск раннего сердечного заболевания

«Разбитое сердце» — это то, что мы все понимаем как фигуру речи — поэтический способ описать почти физическое ощущение горя, которое приходит с потерей любимого человека. Но новое исследование, проведенное в Шанхае, показывает, что смерть брата или сестры в детстве или молодости действительно может оказать неблагоприятное воздействие на здоровье вашего сердца, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний даже спустя десятилетия после первоначальной потери.«Отношения между братьями и сестрами — одни из самых длительных и близких в жизни, они оказывают уникальное и глубокое влияние на развитие друг друга в детстве и подростковом возрасте», — отмечается в исследовании, опубликованном на этой неделе. «Предыдущие исследования показали, что потеря брата или сестры является крайне травмирующим событием и может оказаться более разрушительным, чем потеря других членов семьи».Логично, что из-за такой глубокой утраты должно пострадать физическое здоровье. Да, это звучит странно, но это правда: хорошо известно, что травматические переживания, особенно в детстве или подростковом возрасте, повышают риск развития у человека таких заболеваний, как желудочно-кишечные проблемы, рак, аутоиммунные расстройства, дерматологические заболевания, а также психические заболевания. да, сердечно-сосудистые заболевания. Черт возьми, вы можете буквально умереть от разбитого сердца – несколько артерий, суженных горем, возможно, не должны быть такими уж невероятными.Но насколько сильно потеря брата или сестры повлияет на здоровье вашего сердца на протяжении всей жизни, было вопросом, на который исследователи нового исследования, похоже, не смогли найти ответ. Итак, используя данные более чем двух миллионов участников исследования (это все люди, родившиеся в Дании в период с 1978 по 2018 год), они решили заняться этим сами.Результаты были поразительными, если не сказать неожиданными. «В соответствии с предыдущими исследованиями, в которых изучалось влияние тяжелой утраты, помимо потери братьев и сестер, мы наблюдали на 34–66 процентов более высокий риск сердечной недостаточности, ИМ [инфаркта миокарда], ИБС [ишемической болезни сердца], легочной эмболии и цереброваскулярных заболеваний среди скорбящие, потерявшие брата или сестру», — говорится в исследовании.«Наше исследование выявило более сильную связь между участниками, потерявшими близнеца или младшего брата или сестру, чем среди тех, кто потерял старшего брата или сестру», — отмечают авторы. «Выжившие старшие братья и сестры-близнецы могут испытывать более сильное горе, что потенциально может привести к необычным психофизиологическим состояниям и аномальным последствиям для сердечно-сосудистой системы».Хотя повышение риска сохранялось даже спустя десятилетия после потери брата или сестры (действительно, средний возраст возникновения сердечно-сосудистых заболеваний составлял около 23 лет), оно было самым высоким в течение первого года после тяжелой утраты. Исследователи предположили, что это может быть как-то связано с реакцией организма на посттравматический стресс: он увеличивает количество гормонов «бей или беги», прокачивающихся в сердечно-сосудистой системе, увеличивая нагрузку на сердце и, по сути, быстрее изнашивая его.Но потенциально могут иметь место и другие факторы. Исследователи, изучающие связь между посттравматическим стрессовым расстройством и здоровьем сердца, часто указывают на роль поведения как переменной: проще говоря, психологический стресс повышает вероятность того, что вы будете злоупотреблять такими вещами, как курение или употребление алкоголя, или неспособность выполнять физические упражнения, терапию, или схемы приема лекарств – ни один из них не поможет предотвратить сердечный приступ. И, «хотя мы сделали поправку на многочисленные ключевые вмешивающиеся факторы», пишут авторы, «возможность остаточного влияния неизмеренных переменных, включая экологические и генетические факторы среди пар братьев и сестер, не может быть полностью исключена».Между тем авторы предупреждают, что результаты могут быть неприменимы в некоторых странах из-за того, что Дания, откуда получены данные, имеет чрезвычайно хорошо развитую универсальную систему здравоохранения. Однако в целом кажется очевидным: потеря брата или сестры в раннем возрасте может буквально разбить вам сердце.«Смерть братьев и сестер в детстве и раннем взрослом возрасте была связана с повышенным риском общих и большинства типоспецифичных ССЗ с ранним началом», — отметили исследователи. «Риск был самым высоким вскоре после тяжелой утраты, особенно для подростков, но сохранялся в долгосрочной перспективе».«Результаты подчеркивают необходимость дополнительного внимания, а также социальной и психологической поддержки братьев и сестер, потерявших близких, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в более позднем возрасте», — пишут они.

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