Как подготовиться к УЗИ брюшной полости женщине и мужчине

Ультразвуковое исследование — один из самых популярных методов диагностики, в том числе заболеваний органов брюшной полости: печени, поджелудочной железы, желчного пузыря и селезенки.Стандартно УЗИ органов брюшной полости проходит следующим образом. Пациент ложится на кушетку, ему на кожу наносят специальный гель для устойчивой связи датчика с телом и лучшего скольжения, а потом водят датчиком в области изучаемого органа. «Картинку» врач видит на экране аппарата УЗИ и может фиксировать данные строения, размеров и особенностей работы органа в электронном протоколе.Как подготовиться к УЗИ брюшной полостиЕсли к некоторым видам ультразвукового исследования не нужно специально готовиться, то для проверки органов брюшной полости без этого не обойтись. От правильной подготовки будет зависеть достоверность и объективность полученных результатов. А это, согласитесь, очень важно. У женщин и мужчин эта подготовка проходит одинаково.В чем она заключается, рассказала Мария Антипова, заведующая эндоскопическим отделением Мариинской больницы в Петербурге.Что можно есть перед УЗИОсновной пункт подготовки — ограничения в питании. УЗИ органов брюшной полости проводится только натощак. Врачи просят ничего не есть минимум за 8 часов до исследования. Хорошо, если оно назначено на утро. Тем же, кому оно предстоит в более позднее время суток, придется тяжелее: голодать нужно будет дольше. В последний прием пищи тоже не стоит переедать — по словам врача, он должен быть легким.Как объясняют в Мариинской больнице, голодание помогает уменьшить газообразование, чтобы врач смог все детальнее рассмотреть. Скапливающиеся же внутри пузырьки газов мешают проникновению ультразвуковых волн к обследуемому органу — большого смысла в таком исследовании не будет. Исключение делают только для людей, страдающих сахарным диабетом: для них допустим легкий завтрак в виде сухарей и теплого чая. Всем остальным надо отказаться от еды не меньше чем за 8 часов до похода к врачу.Кроме того, диету рекомендуют соблюдать не только накануне исследования, но и в течение трех дней до УЗИ. Так, на это время желательно исключить из рациона:трудноусвояемые продукты;алкоголь;газировку;колбасы;сливки;жирную рыбу;сало;свинину;хлеб;сдобу;молоко и другую «молочку»;капусту;редис;редьку;бобовые;фрукты;продукты с искусственными подсластителями.Когда смотришь на этот список, возникает вопрос: а что же тогда можно?«За три дня до исследования рекомендуется соблюдение диеты с низким содержанием клетчатки. Разрешаются мясо, птица и рыба нежирных сортов — в отварном, паровом или тушеном виде, а также омлеты, тушеные овощи, хорошо проваренный рис и отварной картофель», — пояснила Мария Антипова.Можно ли пить перед УЗИЗа питьевым режимом тоже придется следить, если хотите, чтобы исследование было эффективным.По словам врача, выпить чистой воды разрешается минимум за 2 часа до исследования. Хотя специалист уточняет: для получения максимально объективных данных о работе желчного пузыря и печени желательно полностью воздерживаться от питья дольше — как и от еды, в течение 8 часов.Какие лекарства можно приниматьО приеме любых таблеток, которые человек принимает по жизненным показаниям или в рамках назначенной терапии, надо обязательно сообщить во время консультации специалисту, который будет назначать вам УЗИ органов брюшной полости.«Перед исследованием можно принимать только разрешенные медикаменты или дополнительно назначенные врачом-диагностом, например ферменты или абсорбенты. Возможно, понадобится также очистка кишечника с помощью медикаментов и клизм, но об этом врач скажет дополнительно», — уточняет Мария Антипова.К примеру, при склонности к газообразованию или в случае лишнего веса врач может рекомендовать пациенту за 2-3 дня до исследования начать принимать активированный уголь.Можно ли курить перед УЗИПо словам эндоскописта, курение в день исследования недопустимо: оно может исказить диагностическую картину. То же самое касается и использования жвачки.Как часто можно делать УЗИТак как врачи назначают УЗИ достаточно часто, у некоторых пациентов закономерно возникают сомнения: так ли безопасен этот метод, чтобы его можно было проводить по нескольку раз в год?По словам врачей Мариинской больницы, если громкость ультразвука не превышает 120 дБ, процедура считается абсолютно безопасной для здоровья человека. Сегодня для диагностики используются аппараты с громкостью ультразвуковых волн не более 90 дБ, поэтому эксперты заверяют: даже частое УЗИ не представляет опасности для здоровья.Говорят, что и во время беременности ультразвук никак не воздействует на плод. Однако Светлана Елина, заведующая отделением ультразвуковой диагностики Елизаветинской больницы в Петербурге, считает это утверждение, скорее, мифом.

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