Как подготовиться к УЗИ брюшной полости женщине и мужчине
Стандартно УЗИ органов брюшной полости проходит следующим образом. Пациент ложится на кушетку, ему на кожу наносят специальный гель для устойчивой связи датчика с телом и лучшего скольжения, а потом водят датчиком в области изучаемого органа. «Картинку» врач видит на экране аппарата УЗИ и может фиксировать данные строения, размеров и особенностей работы органа в электронном протоколе.
Как подготовиться к УЗИ брюшной полости
Если к некоторым видам ультразвукового исследования не нужно специально готовиться, то для проверки органов брюшной полости без этого не обойтись. От правильной подготовки будет зависеть достоверность и объективность полученных результатов. А это, согласитесь, очень важно. У женщин и мужчин эта подготовка проходит одинаково.
В чем она заключается, рассказала Мария Антипова, заведующая эндоскопическим отделением Мариинской больницы в Петербурге.
Что можно есть перед УЗИ
Основной пункт подготовки — ограничения в питании. УЗИ органов брюшной полости проводится только натощак. Врачи просят ничего не есть минимум за 8 часов до исследования. Хорошо, если оно назначено на утро. Тем же, кому оно предстоит в более позднее время суток, придется тяжелее: голодать нужно будет дольше. В последний прием пищи тоже не стоит переедать — по словам врача, он должен быть легким.
Как объясняют в Мариинской больнице, голодание помогает уменьшить газообразование, чтобы врач смог все детальнее рассмотреть. Скапливающиеся же внутри пузырьки газов мешают проникновению ультразвуковых волн к обследуемому органу — большого смысла в таком исследовании не будет. Исключение делают только для людей, страдающих сахарным диабетом: для них допустим легкий завтрак в виде сухарей и теплого чая. Всем остальным надо отказаться от еды не меньше чем за 8 часов до похода к врачу.
Кроме того, диету рекомендуют соблюдать не только накануне исследования, но и в течение трех дней до УЗИ. Так, на это время желательно исключить из рациона:
трудноусвояемые продукты;
алкоголь;
газировку;
колбасы;
сливки;
жирную рыбу;
сало;
свинину;
хлеб;
сдобу;
молоко и другую «молочку»;
капусту;
редис;
редьку;
бобовые;
фрукты;
продукты с искусственными подсластителями.
Когда смотришь на этот список, возникает вопрос: а что же тогда можно?
«За три дня до исследования рекомендуется соблюдение диеты с низким содержанием клетчатки. Разрешаются мясо, птица и рыба нежирных сортов — в отварном, паровом или тушеном виде, а также омлеты, тушеные овощи, хорошо проваренный рис и отварной картофель», — пояснила Мария Антипова.
Можно ли пить перед УЗИ
За питьевым режимом тоже придется следить, если хотите, чтобы исследование было эффективным.
По словам врача, выпить чистой воды разрешается минимум за 2 часа до исследования. Хотя специалист уточняет: для получения максимально объективных данных о работе желчного пузыря и печени желательно полностью воздерживаться от питья дольше — как и от еды, в течение 8 часов.
Какие лекарства можно принимать
О приеме любых таблеток, которые человек принимает по жизненным показаниям или в рамках назначенной терапии, надо обязательно сообщить во время консультации специалисту, который будет назначать вам УЗИ органов брюшной полости.
«Перед исследованием можно принимать только разрешенные медикаменты или дополнительно назначенные врачом-диагностом, например ферменты или абсорбенты. Возможно, понадобится также очистка кишечника с помощью медикаментов и клизм, но об этом врач скажет дополнительно», — уточняет Мария Антипова.
К примеру, при склонности к газообразованию или в случае лишнего веса врач может рекомендовать пациенту за 2-3 дня до исследования начать принимать активированный уголь.
Можно ли курить перед УЗИ
По словам эндоскописта, курение в день исследования недопустимо: оно может исказить диагностическую картину. То же самое касается и использования жвачки.
Как часто можно делать УЗИ
Так как врачи назначают УЗИ достаточно часто, у некоторых пациентов закономерно возникают сомнения: так ли безопасен этот метод, чтобы его можно было проводить по нескольку раз в год?
По словам врачей Мариинской больницы, если громкость ультразвука не превышает 120 дБ, процедура считается абсолютно безопасной для здоровья человека. Сегодня для диагностики используются аппараты с громкостью ультразвуковых волн не более 90 дБ, поэтому эксперты заверяют: даже частое УЗИ не представляет опасности для здоровья.
Говорят, что и во время беременности ультразвук никак не воздействует на плод. Однако Светлана Елина, заведующая отделением ультразвуковой диагностики Елизаветинской больницы в Петербурге, считает это утверждение, скорее, мифом.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://doctorpiter.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий