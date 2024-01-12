Никогда не делайте так, если у вас замерзли руки, предупредил хирург Сенченко

Когда приходишь домой со скрюченными от холода руками, первое, что хочется сделать — окунуть их в горячую воду. И это большая ошибка!Новогодние каникулы выдались аномально морозными. Настолько морозными, что в Ленобласти от аллергии на холод скончался ребенок. Двухлетний мальчик гулял с бабушкой и дедушкой, а когда вернулся с прогулки, внезапно захрипел, из носа полилась кровь. Мама вызвала скорую помощь, но уже было поздно: врачи констатировали смерть. В тот день термометр показывал -26 градусовС началом рабочей недели морозы отступили. Однако впереди нас ждет очередное похолодание. Так, на предстоящие выходные в столице столбик термометра опустится ниже -20 градусов, а в Московской области синоптики обещают 30-градусный мороз.Ну а пока жители нашей страны морально готовятся к новой волне холодов, мы узнали у хирурга, как правильно и без тяжелых последствий отогреть замерзшие руки и ноги.«Из-за переохлаждения кровеносные сосуды сужаются. Поэтому замерзшие руки и ноги начинают болеть. Боль возникает из-за ишемии в тканях (нарушение кровоснабжения, вызывающее дефицит кислорода в тканях — Прим. ред.)», — объясняет врач Илья Сенченко.И здесь все мы совершаем типичную ошибку. Кто-то кладет руки на батарею, другие подставляют под горячую воду или начинают яростно их растирать.«Если руки или ноги, особенно пальцы на них, очень сильно замерзли (но не обморожены), категорически нельзя отогревать их в горячей воде, под феном или механическим растиранием — с мазью, спиртом или без них, — предупреждает эксперт.Дело в том, что при резком отогревании мягких тканей рук и ног так же резко возрастает их потребность в кислороде. Но сосуды при этом еще спазмированы, сужены после переохлаждения.В результате развивается дисбаланс между поступлением кислорода к тканям и их потребностью в кислороде. И последствия бывают самими тяжелыми.«Этот дисбаланс может привести к развитию некробиоза, ишемических процессов в тканях рук и ног. Далее при неблагоприятном течении последует некроз тканей, который в тяжелых случаях может привести даже к ампутации пальцев», — говорит хирург.Чтобы исключить эту опасность, необходимо обеспечить максимально медленное, бережное прогревание рук и ног.«Зачастую достаточно зайти в теплое помещение, — советует Илья Сенченко. — Можно также надеть теплые шерстяные носки, варежки или лечь под теплое одеяло и ждать, пока температура рук и ног придет в норму».

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