Признаки и симптомы дефицита витамина К

Многие люди недооценивают важность витамина К для здоровья и долголетия. Он регулирует свертываемость крови, укрепляет сердечную мышцу, участвует в накоплении кальция в костной ткани. Его недостаток может стать причиной атеросклероза и остеопороза в среднем возрасте.При достаточном количестве витамина К снижается риск переломов, улучшается работа сердца и сосудов. Поэтому важно следить за питанием, помнить о профилактике авитаминоза. Узнайте основные симптомы недостатка ценного микроэлемента, чтобы не допустить осложнений.Как понять, что организму не хватает витамина КСимптомы нехватки витамина КПонижение уровня микроэлемента возникает при неправильном питании, после строгой диеты с многочисленными ограничениями. Его уровень падает при болезнях кишечника и пищеварительной системы: колите, дисбактериозе, несварении. Проблема часто встречается при заболеваниях печени, которая перестает усваивать витамин К из пищи.Симптомы, характерные для дефицита витамина К:анемия с постоянным ощущением слабости, сонливости, раздражительностью;хроническая усталость;нарушение менструального цикла;кровь в каловых массах;частые носовые кровотечения;проблемы с памятью.Одним из характерных симптомов недостатка витамина К – кровь длительное время не останавливается при порезах и травмах.Как правильно принимать витамин КВ большинстве случаев человеку не требуется лечение, а восполнить запас полезного вещества помогает правильная диета. Организм хорошо усваивает витамин К из продуктов, если соблюдать баланс с другими веществами: магнием, кальцием, витамином Д.При попадании в кровь эти минеральные соединения работают в тесной связке. Витамин К стимулирует накопление магния в сердечной мышце, оберегая ее от инфаркта и ишемии. В соединении с витамином Д и кальцием усиливает плотность костной ткани при остеопорозе, предотвращает опасные для пожилых людей переломы.Поэтому при составлении рациона учитывайте следующие советы врачей и диетологов:При высоком давлении следите за повышенным употреблением магния, защищающим от гипертонии, аритмии.Для поддержания крепости костей соотношение магния, кальция и витамина К должны быть 1:1:2.При атеросклерозе обязательно употребляйте его одновременно с витамином К для защиты от отложений кальция в сосудах. Соединение стимулирует производство специального белка, который делает оболочки артерий более эластичнымиНо помните, что летом часть витамина Д мы получаем с солнечными лучами при нахождении на улице. Поэтому перед приемом пищевых добавок или минеральных комплексов обратитесь к врачу, сделайте лабораторный анализ, который поможет скорректировать дозировку.опубликовано econet

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