Признаки и симптомы дефицита витамина К
При достаточном количестве витамина К снижается риск переломов, улучшается работа сердца и сосудов. Поэтому важно следить за питанием, помнить о профилактике авитаминоза. Узнайте основные симптомы недостатка ценного микроэлемента, чтобы не допустить осложнений.
Как понять, что организму не хватает витамина К
Симптомы нехватки витамина К
Понижение уровня микроэлемента возникает при неправильном питании, после строгой диеты с многочисленными ограничениями. Его уровень падает при болезнях кишечника и пищеварительной системы: колите, дисбактериозе, несварении. Проблема часто встречается при заболеваниях печени, которая перестает усваивать витамин К из пищи.
Симптомы, характерные для дефицита витамина К:
анемия с постоянным ощущением слабости, сонливости, раздражительностью;
хроническая усталость;
нарушение менструального цикла;
кровь в каловых массах;
частые носовые кровотечения;
проблемы с памятью.
Одним из характерных симптомов недостатка витамина К – кровь длительное время не останавливается при порезах и травмах.
Как правильно принимать витамин К
В большинстве случаев человеку не требуется лечение, а восполнить запас полезного вещества помогает правильная диета. Организм хорошо усваивает витамин К из продуктов, если соблюдать баланс с другими веществами: магнием, кальцием, витамином Д.
При попадании в кровь эти минеральные соединения работают в тесной связке. Витамин К стимулирует накопление магния в сердечной мышце, оберегая ее от инфаркта и ишемии. В соединении с витамином Д и кальцием усиливает плотность костной ткани при остеопорозе, предотвращает опасные для пожилых людей переломы.
Поэтому при составлении рациона учитывайте следующие советы врачей и диетологов:
При высоком давлении следите за повышенным употреблением магния, защищающим от гипертонии, аритмии.
Для поддержания крепости костей соотношение магния, кальция и витамина К должны быть 1:1:2.
При атеросклерозе обязательно употребляйте его одновременно с витамином К для защиты от отложений кальция в сосудах. Соединение стимулирует производство специального белка, который делает оболочки артерий более эластичными
Но помните, что летом часть витамина Д мы получаем с солнечными лучами при нахождении на улице. Поэтому перед приемом пищевых добавок или минеральных комплексов обратитесь к врачу, сделайте лабораторный анализ, который поможет скорректировать дозировку.опубликовано econet
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