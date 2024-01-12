Половые гормоны могут быть причиной того, что женщины более устойчивы к анестезии, чем мужчины
Общая анестезия частично работает путем изменения активности гипоталамуса, части мозга, которая регулирует сон и бодрствование, отправляя нас в состояние контролируемой бессознательности. Предыдущие исследования показали, что цепи нейронов в этой области различаются у разных полов и модулируются половыми гормонами, но влияние этого на анестезию не так хорошо изучено.
Исследователи из Пенсильванского университета попытались изменить это, сначала проведя поведенческий анализ чувствительности к анестетикам как у мышей, так и у людей. У мышей это означало, что животные смогли обнаружить и удалить наклейку со своей морды в знак того, что они вышли из наркоза. Данные о людях были получены в ходе исследования с участием 30 здоровых добровольцев, в ходе которого исследователи оценивали их способность реагировать на звуковые сигналы и проводили тесты на осознанность и познавательные способности.
В обоих случаях результаты показали, что женщинам требовалось больше времени, чтобы войти в наркоз, и они быстрее выходили из этого состояния. Они также обнаружили, что меньшая резистентность мужчин модулируется тестостероном; кастрированные самцы мышей стали более устойчивыми, а затем стали менее устойчивыми при инъекциях тестостерона.
Следующим этапом исследования было наблюдение за мозгом под наркозом. Первым шагом в этом стало проведение электроэнцефалограммы (ЭЭГ), которую можно использовать в клинических условиях для измерения глубины наркозного состояния. Несколько неожиданно это выявило отсутствие половых различий ни у мышей, ни у людей. Тем не менее, картирование активности всего мозга у мышей выявило различия: более высокий уровень активности в гипоталамусе у мышей-самцов.
В своей статье исследователи приходят к выводу, что их результаты «демонстрируют, что половые различия в чувствительности к анестетикам эволюционно законсервированы и не отражаются в традиционных измерениях глубины анестезии, основанных на ЭЭГ».
Далее они описывают это как «скрытое сопротивление анестезии» и предполагают, что это вполне может объяснить более высокий уровень осознанности при общей анестезии у женщин и почему типичные клинические подходы, такие как ЭЭГ, не выявили каких-либо различий по признаку пола.
Заключение исследования также подчеркивает еще один важный фактор – откуда берется информация, которую врачи используют для проведения анестезии. «В клинических условиях введение анестетика обычно руководствуется данными, непропорционально собранными у мужчин», — объясняют авторы. «Как мы демонстрируем, этот подход может значительно недооценивать потребности в анестезии для пациентов женского пола».
Наряду с дальнейшими исследованиями, подобные исследования могут помочь на пути к обеспечению одинакового опыта анестезии.
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