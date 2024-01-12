Половые гормоны могут быть причиной того, что женщины более устойчивы к анестезии, чем мужчины

Хотя осознание под общим наркозом, к счастью, встречается довольно редко, это явление, по-видимому, затрагивает одну группу больше, чем другие: женщин. До сих пор ученые не были уверены, почему это происходит, но новое исследование предполагает, что половые гормоны могут быть способствующим фактором.Общая анестезия частично работает путем изменения активности гипоталамуса, части мозга, которая регулирует сон и бодрствование, отправляя нас в состояние контролируемой бессознательности. Предыдущие исследования показали, что цепи нейронов в этой области различаются у разных полов и модулируются половыми гормонами, но влияние этого на анестезию не так хорошо изучено.Исследователи из Пенсильванского университета попытались изменить это, сначала проведя поведенческий анализ чувствительности к анестетикам как у мышей, так и у людей. У мышей это означало, что животные смогли обнаружить и удалить наклейку со своей морды в знак того, что они вышли из наркоза. Данные о людях были получены в ходе исследования с участием 30 здоровых добровольцев, в ходе которого исследователи оценивали их способность реагировать на звуковые сигналы и проводили тесты на осознанность и познавательные способности.В обоих случаях результаты показали, что женщинам требовалось больше времени, чтобы войти в наркоз, и они быстрее выходили из этого состояния. Они также обнаружили, что меньшая резистентность мужчин модулируется тестостероном; кастрированные самцы мышей стали более устойчивыми, а затем стали менее устойчивыми при инъекциях тестостерона.Следующим этапом исследования было наблюдение за мозгом под наркозом. Первым шагом в этом стало проведение электроэнцефалограммы (ЭЭГ), которую можно использовать в клинических условиях для измерения глубины наркозного состояния. Несколько неожиданно это выявило отсутствие половых различий ни у мышей, ни у людей. Тем не менее, картирование активности всего мозга у мышей выявило различия: более высокий уровень активности в гипоталамусе у мышей-самцов.В своей статье исследователи приходят к выводу, что их результаты «демонстрируют, что половые различия в чувствительности к анестетикам эволюционно законсервированы и не отражаются в традиционных измерениях глубины анестезии, основанных на ЭЭГ».Далее они описывают это как «скрытое сопротивление анестезии» и предполагают, что это вполне может объяснить более высокий уровень осознанности при общей анестезии у женщин и почему типичные клинические подходы, такие как ЭЭГ, не выявили каких-либо различий по признаку пола.Заключение исследования также подчеркивает еще один важный фактор – откуда берется информация, которую врачи используют для проведения анестезии. «В клинических условиях введение анестетика обычно руководствуется данными, непропорционально собранными у мужчин», — объясняют авторы. «Как мы демонстрируем, этот подход может значительно недооценивать потребности в анестезии для пациентов женского пола».Наряду с дальнейшими исследованиями, подобные исследования могут помочь на пути к обеспечению одинакового опыта анестезии.

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