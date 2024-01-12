Врач Белоусова рассказала о правилах употребления сладостей

Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, в каких случаях сладости могут быть полезны и как правильно их употреблять.Белоусова пояснила, что состояние людей с зависимостью от сладкого или с преддиабетом без сахаросодержащих продуктов может ухудшаться. В этом случае она порекомендовала употреблять сладости, также она посоветовала делать это в случае, если между приемами пищи есть большой временной промежуток.Однако она также напомнила: чтобы избегать дефицита глюкозы, необходимо полноценно питаться три–пять раз в день.Помимо этого, врач указала на то, что сахар – хороший способ быстро получить энергию и взбодриться, однако предупредила, что это – крайняя мера, к которой не следует прибегать слишком часто.Говоря о правилах употребления сладостей, Белоусова уточнила, что если человек хочет как можно быстрее получить энергию от них, то необходимо медленно их жевать либо какое-то время держать в ротовой полости, так как через нее полезные вещества быстрее попадают в мозг, ее слова передает радио Sputnik.

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