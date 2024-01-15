Ученые выяснили, чем отличаются женский и мужской мозг
Женщины образуют больше связей между полушариями, а мужчины – внутри них, этим объясняются различия в социальных и пространственных навыках. С возрастом масса мозга у женщин уменьшается медленнее.
Важно отметить, что разницы в общих умственных способностях между полами не выявило ни одно исследование. Интеллектуальные способности зависят от множества факторов.
Ранее ученые из Великобритании выяснили, что особенности строения мозга женщин позволяют им лучше запоминать события своей жизни, а также справляться с многозадачностью.
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