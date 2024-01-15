Ученые выяснили, чем отличаются женский и мужской мозг

Одна из главных отличительных особенностей заключается в размерах частей мозга: мужской мозг тяжелее женского в среднем на 100 г. Женский мозг содержит больше серого вещества, а мужской – белого. Нейрохирург НИИ имени Склифосовского Александр Природов отмечает, что у мужчин насчитывается около 11 миллиардов нейронов, а у женщин — 9 миллиардов. Эксперты уточняют, что умственные способности определяет не объём серого вещества, а количество связей между нейронами. У женщин эти связи лучше, согласно данным нейробиологов.Женщины образуют больше связей между полушариями, а мужчины – внутри них, этим объясняются различия в социальных и пространственных навыках. С возрастом масса мозга у женщин уменьшается медленнее.Важно отметить, что разницы в общих умственных способностях между полами не выявило ни одно исследование. Интеллектуальные способности зависят от множества факторов.Ранее ученые из Великобритании выяснили, что особенности строения мозга женщин позволяют им лучше запоминать события своей жизни, а также справляться с многозадачностью.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки