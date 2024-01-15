Диетолог Стародубова: ананасы не помогут сжечь жир и похудеть

Диетолог Антонина Стародубова: утверждения о жиросжигающем эффекте ананасов лишь повторяют распространенный миф.Диетолог Стародубова заявила , что ананасам приписывается способность активизировать процессы жиросжигания в организме за счет такого вещества как бромелайн. Но в реальности ананасы не помогают сжечь жир и похудеть.«Несмотря на наличие бромелайна, жиросжигающим эффектом ананасы не обладают. Поэтому рассчитывать на то, что можно скорректировать избыточную жировую массу тела, ничего не меняя в питании, а просто дополнительно добавив в свой рацион, например, этот фрукт, – заблуждение», - пояснила специалистка.Стародубова добавила, что благодаря присутствующему в ананасах бромелайну может улучшаться расщепление белков и некоторых других питательных веществ – это усиливает их биодоступность. Кроме того, веществу присуще противовоспалительное действие.Также ананасы являются источником бета-каротина (предшественник витамина А), витаминов С и группы В, микроэлементов в виде кальция, магния, цинка, йода. Вдобавок в них много клетчатки, улучшающей функционирование кишечного тракта. Таким образом, ананасы могут стать великолепным дополнением к повседневному рациону, дать организму много веществ, укрепляющих здоровье.В день можно съесть до 300 граммов – эти фрукты не обладают высокой калорийностью. Людям, которые хотят отказаться от добавленного сахара, ананасы могут помочь легче выдержать такой отказ, стать альтернативой промышленным сладостям.Ананасы способны ухудшать самочувствие. В ответ на их употребление организм может отреагировать аллергическими симптомами. У некоторых людей ананасы провоцируют проблемы с пищеварением, вызывая болезненность в животе, вздутие и метеоризм, нарушение стула.

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