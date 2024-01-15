Что будет с организмом, если есть всего 1-2 раза в день? Объясняет диетолог Гончар

Многие люди утром не завтракают, а в обед перекусывают на бегу, полноценно принимая пищу лишь один-два раза в сутки. Казалось бы, если вес не меняется, можно питаться в таком режиме. Но врачи против.Оптимальный режим питания — минимум три раза в день, в идеале — 4-5 раз. Это три основных приема пищи — завтрак, обед и ужин, а также один-два перекуса — второй завтрак и полдник. Но зачастую мы пропускаем завтрак, а иногда, если много дел по работе, и обед. В итоге остается ужин или еще пара неполноценных перекусов в течение дня.Подобный режим питания неоптимален для пищеварения и здоровья организма в целом. Но почему? Чем может навредить подобный режим приема пищи? С этим вопросом мы обратились к эксперту — Виктории Гончар, ведущему диетологу, эндокринологу, гастроэнтерологу СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидату медицинских наук.Четыре причины, почему не стоит есть редко«Сокращение количества приемов пищи до одного-двух в сутки опасно замедлением обмена веществ, — рассказала врач-диетолог. — Если редко принимать пищу, существует риск, что организм начнет медленнее расходовать питательные вещества и больше откладывать про запас. В перспективе это может привести к набору лишнего веса и различным заболеваниям, в том числе хроническим».Редкие приемы пищи также способны вызывать резкие колебания уровня глюкозы в крови, отмечает эксперт.«Большие перерывы между обедом и ужином приводят к резким колебаниям и снижениям уровня глюкозы крови из-за голодания, из-за чего человек испытывает упадок сил и становится раздражительным. Когда пища наконец попадает в организм, глюкоза всасывается с пищей и устремляется вверх, а следом за ней и уровень инсулина — гормона, который вырабатывается поджелудочной железой. Постоянные „инсулиновые качели“ повышают риски развития инсулинорезистентности. Это состояние предшествует сахарному диабету второго типа», — говорит Виктория Гончар.Ограничение приемов пищи также чревато перееданием в последующие трапезы.«Если человек пропустил свой обед, то к ужину он будет испытывать сильное чувство голода, — объясняет диетолог. - Организм в такой ситуации постарается „отыграться“: будет требовать неадекватно больших порций и дополнительных калорий. Когда мы голодны, мы можем съесть на треть больше, чем положено. И чем быстрее мы поглощаем пищу, сильно проголодавшись, тем больше переедаем по калориям, наполняя желудок быстрее, чем мозг понимает, что нам уже хватит».Есть и еще одно последствие подобных ограничений — дефицит питательных веществ.«Двух приемов пищи банально может не хватить для получения суточной нормы необходимых организму витаминов и микроэлементов», — продолжает врач.Проблема интервального голоданияПерееданию часто поддаются и на интервальном голодании — в период, когда есть пищу разрешено.«Когда человек понимает, что у него есть максимум пара возможностей поесть в течение дня, он подсознательно будет стремиться впихнуть каждый раз как можно больше всего из еды. Переедание ставит под угрозу сам смысл такой диеты: она изначально направлена на то, чтобы снизить вес, а не набрать его», — говорит врач.В конце концов, потеря и набор веса зависят в большей степени не от расписания приемов пищи, а от калорийности рациона, обращает внимание диетолог.При этом для превышения суточной нормы калорийности вполне может хватить и двух, и даже одного приема пищи. Например, если «закусить» комплексный обед из фастфуда кусочком торта и большой чашкой кофе со сладким сиропом и взбитыми сливками.Сколько раз в день надо естьМнения специалистов о том, сколько раз в день нужно есть, различаются.«Ответ зависит от индивидуальных потребностей, целей и стиля жизни человека. Однако большинству людей вполне подходит традиционный рацион из трех приемов пищи: завтрака, обеда и ужина. Их можно дополнить одним или двумя перекусами. Главное — соблюсти баланс питательных веществ в рационе и свою индивидуальную норму калорий», — резюмирует диетолог.

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