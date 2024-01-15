На лице написано: 10 внешних признаков, которые выдают болезни сердца

Принято считать, что главный сигнал больного сердца — это боль в груди. Однако есть детали во внешности человека, которые также могут указывать на сердечные патологии.Есть такая наука — семиотика, которая изучает внешние проявления внутренних болезней. Так, например, по внешности человека можно выявить заболевания сердца. Как проявляются они на коже, лице и поведении человека, рассказывает кардиолог Грант Шехян.Цвет кожи«В первую очередь на проблемах с сердцем указывает окраска кожных покровов, — говорит Грант Шехян. — Интенсивная синюшная окраска губ, лица, шеи, рук и ног. Бледность кожных покровов. Это проявления разных сердечных проблем, но все они связаны с нарушением насыщения кислородом крови либо с проблемами периферического кровотока».В некоторых случаях на заболевание сердца может указывать желтушность кожи — признак, который считается поражением печени.ОтекиСледующее, на что часто всегда обращают внимание врачи, — наличие отеков.«Мешки под глазами, увеличенный живот, отеки ног, которые начинаются от голеней и стоп и могут подниматься выше. Как правило, отеки усиливаются к ночи и почти исчезают к утру», — рассказывает кардиолог.Частая зевотаИногда позевать может быть полезно. Например, некоторые эксперты считают, что зевота помогает успокоиться. Однако в некоторых случаях такие позывы могут стать тревожным сигналом.«Зевота — это рефлекс, который направлен на то, чтобы с помощью дополнительного вдоха насытить кровь кислородом, — объясняет эксперт. — Необычно частая зевота говорит о возможной сердечной проблеме».Набухшие вены«Есть пороки сердца, которые связаны с затрудненной эвакуацией крови из вен, — объясняет кардиолог. — Тогда на шее видны выбухания яремных вен, которые пульсируют и могут усиливаться при напряжении или разговоре».ОдышкаЕще один частый внешний признак сердечного заболевания.«Вначале одышка появляется при значительной физической нагрузке. Позже возникает даже при небольших усилиях — например, когда человек завязывает шнурки. В дальнейшем одышка мучит уже и в состоянии покоя», — говорит Грант Шехян.Любовь к высоким подушкамЕсли вам некомфортно спать на небольших возвышениях, возможно, все дело в сердечных проблемах.«Когда человек старается лечь повыше, подкладывает под голову вначале одну, потом две, три подушки, то это говорит о вынужденном положении, которое обычно бывает связано с проблемами малого круга кровообращения, значит, и сердца», — объясняет врач.Пульсирующие движения«Человек с пороком сердца может все время совершать мелкие пульсирующие движения, в том числе головой. Эта пульсация нередко видна даже на зрачках», — говорит кардиолог.Тусклый взгляд и медлительность«В далеко зашедших стадиях сердечных заболеваний, которые приводят к ухудшению кровоснабжения и кислородному голоданию головного мозга, внешним признаком болезни может быть тусклый взгляд, направленный непонятно куда, а также ухудшение умственных способностей, — комментирует эксперт. — Человек в таком состоянии быстро утомляется. Он невнимателен, медлителен и сонлив».Сердечный горбЛюди с пороком сердца, как правило, худые, невысокого роста. При этом у пациентов с врожденным пороком есть сердечный горб.«Это деформация костей грудной клетки из-за давления, которое оказывало увеличившееся сердце на еще не сформировавшиеся ребра ребенка», — объясняет врач.

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