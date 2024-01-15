Терапевт Водовозов предупредил об опасности консервированных грибов
В частности, по словам терапевта и токсиколога Алексея Водовозова, при отсутствии кислорода грибы, в которых содержатся бактерии Clostridium botulinum, могут начать вырабатывать ботулотоксин.
Это нервнопаралитический яд, вызывающий косоглазие, проблемы с глотанием и дыханием.
Если после употребления консервированных грибов наблюдается ухудшение самочувствия, нужно немедленно вызывать «скорую», подчеркивает врач.
До приезда медиков также рекомендуется попытаться промыть желудок пострадавшего.
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