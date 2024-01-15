Кардиолог Фомичева рассказала, как проявляются артериальный и венозный тромбоз

Анастасия Фомичева: последствием таких тромбозов становится развитие состояний, угрожающих жизни человека.Кардиолог Фомичева рассказала, что в случае тромбоза просвет кровеносного сосуда забивается тромботическими компонентами, представляющими собой массы свернувшейся и не растворившейся крови. Такая закупорка может произойти как в вене, так и в артерии – следовательно, могут развитья венозный или артериальный тромбоз.Как проявляется артериальный тромбоз. Данный тип тромбоза может возникать в артериях, проходящих через разные участки тела, нередко он развивается в конечностях.Врач назвала первые симптом артериального тромбоза:внезапная острая, очень интенсивная боль;отсутствие пульса;бледность кожи, ее похолодание:онемение конечности.Специалистка напомнила, что тромбоз может носить острый и хронический характер. Одна из самых опасных ситуаций – это развитие острого артериального тромбоза в конечности, из-за которого может возникнуть гангрена.«Острый артериальный тромбоз (в основном вследствие атеросклероза) является причиной острой ишемии конечности. При острой ишемии необходимо экстренное оперативное вмешательство, введение тромболитических препаратов», - заявила кардиолог Фомичева «Газете.Ru».Как проявляется венозный тромбоз. Подавляющее большинство случаев венозного тромбоза – это закупорка вен в нижних конечностях. Кардиолог перечислила первые признаки венозного тромбоза:боль в конечности;отек;локальное покраснение или посинение кожи;горячее на ощупь место поражения;болезненное уплотнение, возникающее над местом прохождения вены.Фоичева добавила, что последствием любого тромбоза может стать тромбоэмболия – состояние, вызванное закупориванием крупной артерии тромбом, который отрывается от места своего крепления и проникает в поток крови, перекачиваемой по телу. Так может возникнуть закупорка артерии, питающей легкие, сердце, мозг или почки. В тяжелых случаях это приводит к смерти человека, вот почему имеющиеся тромбозы необходимо выявлять и лечить«Венозный тромбоз может привеcти к жизнеугрожающему состоянию – тромбоэмболии легочной артерии. Артериальный тромбоз может стать причиной инфаркта миокарда или инсульта», - предупредила эксперт.

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