Врач назвал неочевидный признак опухоли мозга

Терапевт Елена Малышева, а также ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус заявили, что головокружения могут свидетельствовать о развитии опухоли мозга. Выпуск передачи, в котором медики назвали неочевидный признак этого недуга, доступен на сайте телеканала.Специалисты рассказали, что головокружения могут выступать предвестниками инсульта.«Это может быть и признаком новообразования, то есть опухоли мозга», — отметил Продеус.Малышева предупредила, что при головокружениях важно в первую очередь пройти МРТ головы.«До МРТ головы можно сделать гораздо более простое обследование — это УЗИ сосудов сонной артерии», — добавила доктор.Врачи объяснили, что причиной головокружений может быть также образование бляшки в сонной артерии.

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