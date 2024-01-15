Врач назвал неочевидный признак опухоли мозга
Специалисты рассказали, что головокружения могут выступать предвестниками инсульта.
«Это может быть и признаком новообразования, то есть опухоли мозга», — отметил Продеус.
Малышева предупредила, что при головокружениях важно в первую очередь пройти МРТ головы.
«До МРТ головы можно сделать гораздо более простое обследование — это УЗИ сосудов сонной артерии», — добавила доктор.
Врачи объяснили, что причиной головокружений может быть также образование бляшки в сонной артерии.
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