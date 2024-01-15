Эндокринологи: растительными жирами злоупотреблять вредно для здоровья
Исследование показало, что избыточное потребление растительных жиров может оказать влияние на наш иммунитет, состав микробиома в кишечнике и экспрессию генов в различных отделах кишечника, что, в свою очередь, может увеличить уязвимость к простудам и инфекциям, включая COVID-19.
Высокожировые диеты (HFD) уже были связаны с различными заболеваниями, такими как ожирение, диабет, воспалительные заболевания кишечника и рак толстой кишки. В данном исследовании были рассмотрены три различных HFD с разными составами жирных кислот: кокосовое масло (насыщенные жиры), обычное соевое масло (полиненасыщенные жиры) и генетически модифицированное соевое масло (мононенасыщенные жиры).
С использованием RNA-seq была проанализирована экспрессия генов в четырех различных отделах кишечного тракта мыши. Результаты показали значительные изменения в регуляции генов, включая те, которые связаны с метаболизмом, функцией эпителиального барьера, воспалительными процессами и раком толстой кишки, а также генами, связанными с микробиомом и COVID-19.
Это исследование выделяет потенциальное воздействие различных HFD на здоровье кишечника и подчеркивает важность дальнейших исследований в этой области для лучшего понимания влияния разнообразных жиров на организм и иммунитет.
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