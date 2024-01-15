Какая температура должна быть в квартире зимой, объяснила дерматолог Филева

В санитарных правилах и нормах, утвержденных в России, подчеркивается необходимость поддержания определенного микроклимата, соответствующего гигиеническим стандартам. Сколько это в градусах?В жилых помещениях по нормам температура не должна быть ниже +18 °C, а в угловых комнатах — +20 °C. В холодных регионах не должно быть холоднее +20 °C, а в угловых комнатах квартир температура должна быть на отметке +22 °C и выше.Александра Филёва, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала «Доктору Питеру», каким должен быть идеальный микроклимат в жилом помещении и как слишком холодный или горячий воздух влияет на здоровье человека.Где вешать термометр?Чтобы корректно измерить температуру в помещении, рекомендуется разместить термометр не менее чем в 30 см от источников тепла и не ниже 1 м от пола.Оптимальные значения температуры в жилых помещениях находятся в пределах +18–21 °C. Однако на практике в некоторых комнатах целесообразно поддерживать более низкую или более высокую температуру. Например, для комфортного самочувствия в гостиной и детской комнате подходит температура около +22 °C, тогда как в спальне предпочтительно не превышать +18–20 °C. Именно такая температура помогает быстрее заснуть и улучшить качество сна.Жара нарушит сонОтдых в жарком помещении может привести к бессоннице или сделать сон поверхностным, полноценно выспаться в таких условиях вряд ли получится.«В ванной комнате должно быть теплее, рекомендуется поддерживать температуру на уровне +24–26 °C. Из-за повышенной влажности там может ощущаться холод сильнее, однако в целом это больше индивидуальные предпочтения, — отмечает врач.Пересушит кожуПоддержание оптимального температурного режима помогает нам чувствовать себя хорошо и предотвращает проблемы со здоровьем. Перегретый воздух способен спровоцировать пересушивание слизистых оболочек и кожи, а для некоторых людей пара часов в душном помещении может стать причиной повышения давления и даже приступов удушья.Жара в квартире — это еще и один из провокаторов кашля. Кроме того, она способствует развитию опасных заболеваний, таких как астма, у предрасположенных к ней людей.Морозиться тоже не стоитС другой стороны, излишняя свежесть в доме тоже может стать серьезной проблемой, поскольку постоянное пребывание в холодной комнате способно ослабить защитную функцию иммунной системы, что, в свою очередь, приведет к развитию респираторных заболеваний. Особое внимание следует уделить температурному режиму тем, у кого есть маленькие дети, поскольку их механизмы терморегуляции еще только настраиваются и могут быть чрезвычайно чувствительны к перепадам температур.Духота во вредЧеловек, находящийся в замкнутом и душном помещении, чаще страдает от головной боли, а также у него значительно выше риск заболеть ОРЗ. Зимой заболеваемость респираторными инфекциями возрастает не из-за того, что вирусы неожиданно просыпаются, а из-за того, что люди проводят много времени в плохо проветриваемых, жарких помещениях.В таких условиях риск передачи бактерий и вирусов увеличивается. Когда слизистая оболочка носа пересыхает, она легко травмируется, в результате чего неспособна полноценно выполнять защитную функцию, поэтому возбудители инфекций легче проникают в организм.Переохлаждение в квартире — это достаточно редкая история, хотя оно тоже может ослабить защитные силы иммунной системы и стать причиной ОРЗ.«Однако само по себе переохлаждение, без воздействия инфекционных агентов, не вызывает болезни, к тому же в прохладных условиях микробам живется не очень комфортно», — поясняет Александра Филёва.Не забыть про влажностьПомимо поддержания правильной температуры важно также следить за уровнем влажности в квартире. Высокая влажность в натопленной комнате может усугубить ощущение жара, а низкая, напротив, приведет к ознобу и гусиной коже даже при привычной комфортной температуре.Оптимальное значение влажности воздуха в зимний период в жилом помещении составляет примерно 40–60%, но в большинстве домов из-за активно работающих батарей она не всегда достигает и 25%. Сухой воздух (влажность ниже 40%) может вызвать раздражение слизистой оболочки носа и рта, сухость кожи, а также ухудшить общее состояние здоровья.Включи увлажнительЧтобы этого избежать, можно использовать увлажнитель воздуха, который насыщает воздух водяным паром и помогает поддерживать относительную влажность в комнате на нужном уровне. Измерить ее помогает прибор, похожий на термометр, — гигрометр.«Его нужно расположить примерно в середине комнаты, подальше от ванной и кухни, а также не размещать рядом с окном, чтобы он показывал корректные значения», — советует врач.Также рекомендуется регулярно проветривать жилые комнаты, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Для этого достаточно поставить окно на проветривание на 10–15 минут перед сном.

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