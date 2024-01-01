Эндокринолог Павлова: из-за употребления костного бульона возможны проблемы со здоровьем

Врач-эндокринолог Зухра Павлова: целебные свойства, приписываемые костному бульону – это миф.Костный бульон часто превозносят как источник коллагена – белка, делающего кожу более гладкой, упругой и молодой на вид. Можно услышать о том, что его употребление способствует внешнему омоложению, помогает замедлить проявление внешних признаков старения. Но врач-эндокринолог Зухра Павлова посоветовала не доверять утверждениям о супер-целебных свойствах костного бульона и его омолаживающих свойствах. Медик назвала подобные утверждения мифом.«Коллаген, который поступает в организм с костным бульоном, никогда не будет направлен напрямую в кожу, суставы или мышцы. Он распадается в желудке на аминокислоты, и эти аминокислоты будут использоваться там, куда их по приоритетам распределит организм», - объяснила специалистка в интервью радио Sputnik.Павлова отметила, что из-за употребления костного бульона возможны проблемы со здоровьем. Людям, у которых имеются подагра, мочекаменная болезнь, склонность к скачкам артериального давления и гипертонии, есть такой бульон следует только после консультации с лечащим врачом – во избежание осложнений, обострения патологических симптомов.Эксперт обратила внимание на то, что костный бульон часто советуют пить на протяжении длительного времени, чтобы его полезные свойства проявлялись в полной мере. Павлова подчеркнула: именно при долгом употреблении и повышается риск заполучить серьезные проблемы с организмом, поскольку он в этих обстоятельствах получает большое количество экстрактивных веществ, далеко не всегда ему нужных.«В таком бульоне достаточно много пуринов, эти вещества потом легко стимулируют синтез мочевой кислоты в большом количестве, а мочевая кислота – это не только повреждение суставов, та самая подагра, это еще и повышенное артериальное давление», - предостерегла специалистка.

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