С чем могут быть связаны вечерние отеки ног

С проблемой отеков сталкиваются многие и в самом разном возрасте. "Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, с чем могут быть связаны вечерние отеки пальцев и ног, как их предотвратить и что делать, если проблема уже существует. На наши вопросы ответил врач-терапевт Славина Ирина.Специалист объяснил, что отек нижних конечностей возникает, когда избыточная жидкость, содержащаяся в крови и лимфе, вытекает из сосуда и скапливается в межклеточном пространстве. У многих такое состояние часто наблюдается к вечеру.«И можно, конечно, на него «забить», отмахиваясь тем, что долго просидел в офисе или за рулем, много жидкости выпил и т.д. Но «банальная усталость после рабочего дня» подает, на самом деле, тревожные сигналы», – отметил врач.Эксперт выделил несколько причин отеков.Первая – это нарушение работы венозного кровотока. Тут может быть и увеличение проницаемости стенок сосуда, и повышенное внутрисосудистое давление, и недостаточное содержание белков в крови.Вторая причина – нарушение работы почек.Еще одна серьезная причина отеков – сердечная недостаточность.Это когда сердце не в состоянии нормально перекачивать кровь по организму, в результате чего она задерживается в венах нижних конечностей.Прием некоторых медикаментов – еще одна из распространенных причин отеков в вечернее время. Среди «провокаторов» отечности – гормональные препараты, кортикостероиды, нестероидные противовоспалительные, антидепрессанты, некоторые средства от гипертонии.Кстати, вы удивитесь, но иногда отечность ног является следствием обезвоживания. Вроде, казалось бы, эти два явления исключают друг друга. Но тут вот, в чем «секрет», – если человек пьет мало воды, организм получает сигнал накапливать запас жидкости.Самостоятельно облегчить состояние можно, подняв ноги выше уровня сердца или приняв контрастный душ (поводить струей воды по икрам). А вообще, конечно, очень важно следить за рационом питания (меньше острого и соленого), водным режимом и регулярно устраивать себе посильную физическую нагрузку. Это могут быть и неспешные прогулки перед сном.

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