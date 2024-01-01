Врач Мясников: частая причина недержания у женщин – синдром раздраженного мочевого пузыря

Врач Александр Мясников: до 80% женщин в возрасте имеют ту или иную степень недержания мочи.Взрослые женщины часто страдают от проблем мочеиспускания:подобные нарушения встречаются у каждой второй, а с возрастом становятся еще более распространенными. По словам Александра Мясникова, данные исследований свидетельствуют, что с урологическими проблемами коррелирует подверженность преждевременной смертности. Люди, у которых они имеются, чаще умирают, не доживая до старости.Врач Мясников констатировал, что частой причиной недержания мочи у женщин оказывается пролапс мочевого пузыря – опущение органа. В то же время он добавил, что объяснить пролапсом все случаи недержания у женщин или их большинство все равно нельзя, данная проблема не является настолько широко распространенной.Мясников подчеркнул, что недержание проявляется ограниченным количеством симптомов, но его причины могут быть разнообразны.«Симптомы, независимо от причины, будут похожими, – это боль, учащенное мочеиспускание, трудности во время похода в туалет, чувство давления в тазу, неспособность удерживать мочу. Но лечение нарушения может быть разным: оно зависит от фактора, вызывающего проблему».Александр Мясников уточнил, что может вызывать недержание мочи у женщин: он назвал возможные причины в виде наследственности, ожирения, диабета, волчанки, урологических инфекций, гормональных сдвигов (например, при наступлении менопаузы).«Также проблема может крыться в синдроме раздраженного мочевого пузыря. Это очень частая проблема», - дополнил он.Мясников пояснил, что данный синдром развивается из-за гиперчувствительных рецепторов пузыря – они начинают активизироваться и посылать в мозг сигналы о необходимости мочиться даже когда орган заполняется лишь небольшим количеством жидкости. Врач отметил, что эффективным способом взять проблему под контроль могут быть специальные упражнения, хотя бывают случаи, когда необходима более радикальная терапия.

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