Невролог Сурская: от инсульта можно пострадать в молодом и даже детском возрасте
Невролог Сурская сообщила, что считать инсульт болезнью исключительно пожилых людей – это заблуждение. Большая часть случаев данной патологии приходится на молодых пациентов, которые не находятся даже на пороге пожилого возраста.
«Инсульты случаются не только у пожилых людей – около 25% их случаев приходится на молодой и даже детский возраст», - заявила Елена Сурская
Медик перечислила основные причины «молодых» инсультов:
нарушение жирового обмена, повышенный уровень холестерина;
лишний вес, ожирение;
употребление алкоголя, курение;
хронические или врожденные патологии сердца;
гипертония, скачки артериального давления.
«Определенную роль в возникновении инсультов могут играть и травмы, особенно травмы головы», - добавила невролог.
Каким бывает инсульт? Инсульт – это нарушение кровообращения головного мозга, ведущее к гибели его клеток и повышающее риск смертельного исхода для пострадавшего человека. Различают ишемический и геморрагический инсульты: в первом случае причиной становится закупорка тромбом мозговой артерии, во втором – разрыв сосуда с последующим кровоизлиянием в череп и развитием гипоксии мозга.
Признаки инсульта:
Онемение лица, руки или ноги на одной стороне тела;
Сильная слабость, невозможность стоять на ногах;
Внезапные трудности с речью (человек неразборчиво говорит, не осмысляет, что говорят другие);
Ухудшение зрения в одном или обоих глазах;
Головокружение, потеря равновесия, невозможность нормально идти;
Асимметрия лица;
Нарастающая сильная головная боль;
Тошнота и рвота.
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