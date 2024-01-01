Невролог Сурская: от инсульта можно пострадать в молодом и даже детском возрасте

Невролог Елена Сурская назвала факторы, обуславливающие развитие инсульта в молодые годы жизни.Невролог Сурская сообщила, что считать инсульт болезнью исключительно пожилых людей – это заблуждение. Большая часть случаев данной патологии приходится на молодых пациентов, которые не находятся даже на пороге пожилого возраста.«Инсульты случаются не только у пожилых людей – около 25% их случаев приходится на молодой и даже детский возраст», - заявила Елена СурскаяМедик перечислила основные причины «молодых» инсультов:нарушение жирового обмена, повышенный уровень холестерина;лишний вес, ожирение;употребление алкоголя, курение;хронические или врожденные патологии сердца;гипертония, скачки артериального давления.«Определенную роль в возникновении инсультов могут играть и травмы, особенно травмы головы», - добавила невролог.Каким бывает инсульт? Инсульт – это нарушение кровообращения головного мозга, ведущее к гибели его клеток и повышающее риск смертельного исхода для пострадавшего человека. Различают ишемический и геморрагический инсульты: в первом случае причиной становится закупорка тромбом мозговой артерии, во втором – разрыв сосуда с последующим кровоизлиянием в череп и развитием гипоксии мозга.Признаки инсульта:Онемение лица, руки или ноги на одной стороне тела;Сильная слабость, невозможность стоять на ногах;Внезапные трудности с речью (человек неразборчиво говорит, не осмысляет, что говорят другие);Ухудшение зрения в одном или обоих глазах;Головокружение, потеря равновесия, невозможность нормально идти;Асимметрия лица;Нарастающая сильная головная боль;Тошнота и рвота.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки