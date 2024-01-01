Врачи назвали факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний
Вместе они дают толчок развитию сахарного диабета, болезней органов дыхания и системы кровообращения. Возможно и появление злокачественных новообразований.
В Минздраве Самарской области напомнили:
- Важнейшую роль в профилактике заболеваний играет контроль за состоянием здоровья, регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.
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