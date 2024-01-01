Врачи назвали факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний

Также среди факторов риска: ожирение, повышенный уровень холестерина и артериального давления.Вместе они дают толчок развитию сахарного диабета, болезней органов дыхания и системы кровообращения. Возможно и появление злокачественных новообразований.В Минздраве Самарской области напомнили:- Важнейшую роль в профилактике заболеваний играет контроль за состоянием здоровья, регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки